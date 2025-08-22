Lukaku ko, Napoli in allarme: lesione grave e stop di tre mesi

L’attaccante belga rischia un intervento chirurgico: il club valuta nuove mosse sul mercato per sostituirlo



Napoli, 18 agosto 2025 – Brutta tegola per il Napoli: Romelu Lukaku si è fermato durante l’amichevole contro l’Olympiacos riportando una lesione muscolare di alto grado al retto femorale della coscia sinistra. Gli esami strumentali hanno confermato la gravità dell’infortunio, che potrebbe costringerlo a uno stop di circa tre mesi. Non è esclusa, inoltre, la possibilità di un consulto chirurgico per valutare il miglior percorso di recupero.

Il club partenopeo, che puntava sul centravanti belga come leader offensivo per la stagione, si trova così costretto a rivedere le proprie strategie. Con Lukaku fuori dalle competizioni ufficiali, compresa la Champions League, la dirigenza azzurra sta seriamente valutando di tornare sul mercato per rinforzare l’attacco e non compromettere gli obiettivi stagionali.

L’assenza di un giocatore del calibro di Lukaku rappresenta una perdita pesante non solo dal punto di vista tecnico, ma anche sotto l’aspetto psicologico per lo spogliatoio. Nelle prossime ore si attendono ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante e sulle eventuali decisioni della società in chiave mercato.