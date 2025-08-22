Napoli tra emergenza e mercato: Lukaku attende il consulto, ufficiale l’arrivo di Gutiérrez

L’attaccante belga rischia l’operazione dopo la lesione muscolare, mentre il club azzurro annuncia il terzino ex Girona per blindare la corsia sinistra

Napoli, 20 agosto 2025 – Il Napoli vive una giornata intensa tra preoccupazioni e nuovi innesti. Romelu Lukaku, fermato da una lesione muscolare di alto grado al retto femorale della coscia sinistra durante l’amichevole con l’Olympiacos, si sottoporrà oggi a un consulto chirurgico decisivo per stabilire se sia necessaria un’operazione. Il bomber belga, attraverso i propri canali social, ha voluto rassicurare i tifosi: “Gli infortuni fanno parte del gioco, a presto”. Secondo le prime stime, lo stop potrebbe protrarsi per diversi mesi, con conseguenze significative sull’avvio della stagione.

Mentre il club attende sviluppi sul fronte medico, arriva però un importante rinforzo per la difesa. Gli azzurri hanno infatti ufficializzato l’acquisto di Miguel Gutiérrez, terzino sinistro spagnolo di 24 anni proveniente dal Girona, protagonista nella scorsa Liga con prestazioni di livello che hanno attirato l’interesse di diversi club europei. Il giocatore ha firmato un contratto quinquennale, mentre i dettagli economici dell’operazione non sono stati resi noti.

Se da un lato l’infortunio di Lukaku costringe la società a riflettere su possibili nuove mosse in attacco, dall’altro l’arrivo di Gutiérrez rappresenta un innesto di prospettiva e qualità per la rosa di Antonio Conte, chiamata a difendere lo scudetto e a farsi valere anche in campo internazionale.

Il Napoli, dunque, si muove su due fronti: gestire l’emergenza legata al suo centravanti di riferimento e consolidare la squadra con innesti mirati, mantenendo alta l’ambizione per una stagione che si preannuncia densa di sfide.