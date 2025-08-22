Al via la 20ª edizione del Gesualdo Folk Event

Appuntamento nel cuore del borgo di Gesualdo (AV), ai piedi del suo maestoso Castello Medievale

Appuntamento imperdibile il 27 e 28 agosto 2025, nel cuore del borgo di Gesualdo (AV), ai piedi del suo maestoso Castello Medievale, per due serate che sapranno raccontare la forza della tradizione popolare con l’energia del presente.

Una storia di musica e identità – Nato nel 2004 da un’intuizione dei giovani dell’associazione New Generation, il Gesualdo Folk Event ha saputo crescere e trasformarsi col tempo: grazie alla collaborazione con la Pro Loco “Civitatis Iesualdinae”, oggi è un vero e proprio festival con una forte identità, celebrato nella suggestiva cornice del Castello di Gesualdo. Il festival si distingue per la sua capacità di fondere la musica popolare del Sud Italia con contaminazioni etniche, hip-hop, rock alternativo e sperimentazione artistica. In vent’anni sul palco si sono susseguiti nomi di spicco come Gianluca Grignani, Brusco, Officina Zoè, Rocco Hunt, Ray Wilson, Articolo 31, e molti altri.

Programma delle due serate

27 AGOSTO

Stany Roggiero & I Bottari della Cantica Popolare – tamburi, canti e radici

DJ set: Morano & Petraglia – ritmo fino a notte fonda

28 AGOSTO

Eugenio Bennato – autentico maestro della musica popolare del Sud

Battista Band – energia folk senza confini

Esibizione delle allieve dell’Accademia di danza, Carlo Gesualdo

DJ set: Jampy – sound contemporaneo sotto le stelle

Entrambe le serate: festa della birra e il meglio dello Street food Made in Irpinia

Info e aggiornamenti: canali ufficiali della Pro Loco Gesualdo.