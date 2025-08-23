Calcio, il Napoli parte col piede giusto: battuto il Sassuolo 2-0

McTominay apre le danze, De Bruyne sigla il raddoppio: Conte sorride all’esordio stagionale

Serie A 2025/26 – 1ª giornata

Stadio: Mapei Stadium – Città del Tricolore, Reggio Emilia

Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata

Formazioni:

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlić, Ferrari, Doig; Boloca, Thorstvedt, Racic; Laurienté, Pinamonti, Bajrami.

Napoli (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Kim, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Olivera; De Bruyne, Kvaratskhelia; McTominay.

Il Napoli campione d’Italia comincia la nuova stagione di Serie A con il piede giusto. Al Mapei Stadium gli azzurri hanno superato il Sassuolo per 2-0, mostrando solidità e carattere sin dai primi minuti di gioco. La squadra di Antonio Conte ha imposto il proprio ritmo e al 17′ ha trovato il vantaggio grazie a Scott McTominay, bravo a inserirsi in area e battere il portiere neroverde con un tiro preciso.

Nella ripresa è arrivata la firma del nuovo colpo di mercato: Kevin De Bruyne, al debutto in maglia azzurra, ha siglato il 2-0 al 57′, chiudendo di fatto la partita. Un gol che manda in visibilio i tifosi partenopei e che conferma il peso internazionale dell’acquisto estivo.

Il Sassuolo, guidato da Fabio Grosso, ha provato a reagire ma non è riuscito a scalfire l’ordinata difesa del Napoli. Gli azzurri, con tre punti già in cascina, dimostrano di essere pronti a difendere il titolo e a recitare ancora un ruolo da protagonisti in campionato.