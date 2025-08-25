Traffico in tilt sulla A1: rallentamenti tra Caianello e Ceprano

Giornata difficile per chi viaggia: caldo, maltempo e guasti agli impianti rallentano la circolazione

Napoli, 24 agosto 2025 – Mattinata di disagi per gli automobilisti in viaggio lungo la A1 Milano–Napoli. In particolare, il tratto compreso tra Caianello e Ceprano in direzione nord è stato interessato da forti rallentamenti che hanno creato lunghe code e tempi di percorrenza ben superiori alla norma. Secondo quanto riferito da Autostrade per l’Italia, la situazione critica è dovuta a una combinazione di fattori: l’elevato flusso di veicoli tipico del controesodo estivo, le condizioni meteo avverse che hanno colpito a tratti la zona, e alcuni guasti agli impianti autostradali che hanno aggravato la fluidità della circolazione.

Le autorità invitano alla prudenza, ricordando l’importanza di mantenere la distanza di sicurezza e di pianificare il viaggio tenendo conto di possibili ritardi. Consigliato inoltre l’utilizzo delle app di viabilità in tempo reale per individuare percorsi alternativi. Nonostante i rallentamenti, non si segnalano incidenti gravi, ma il traffico resta sotto costante monitoraggio da parte della Polizia Stradale e dei gestori autostradali, con squadre tecniche impegnate a ripristinare la piena funzionalità degli impianti.