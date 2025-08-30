Roberto Fico candidato del centrosinistra in Campania, in attesa dell’ufficialità

L’ex presidente della Camera scelto come figura di sintesi, l’annuncio ufficiale atteso a Napoli con Giuseppe Conte

Napoli, 26 agosto 2025 – Sarà Roberto Fico, ex presidente della Camera e figura di spicco del Movimento 5 Stelle, il candidato unitario del centrosinistra in Campania. La decisione, frutto di un confronto tra le forze progressiste, punta a individuare una personalità capace di tenere insieme le diverse anime della coalizione.

Secondo quanto trapela da ambienti vicini al M5S, l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi giorni a Napoli, durante una visita del leader pentastellato Giuseppe Conte, che confermerà la candidatura davanti a stampa e sostenitori.

La scelta di Fico, volto noto della politica nazionale e con solide radici nel capoluogo campano, mira a rafforzare l’unità del campo largo in vista delle prossime elezioni regionali, con l’obiettivo di offrire un’alternativa credibile al centrodestra.

