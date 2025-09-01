Avaria per la nave da crociera MSC World Europa: oltre 8.500 passeggeri riportati a Napoli

Intervento dei rimorchiatori partiti da Gioia Tauro e Napoli per mettere in sicurezza la nave ferma al largo di Ponza

Napoli, 25 agosto 2025 – Paura al largo di Ponza per i passeggeri della MSC World Europa, una delle navi da crociera più grandi al mondo, che ha subito un’improvvisa avaria mentre era in navigazione. A bordo si trovavano oltre 8.500 persone, tra turisti e membri dell’equipaggio, che hanno vissuto momenti di forte apprensione. Per garantire la sicurezza, sono stati inviati due rimorchiatori specializzati, partiti rispettivamente da Gioia Tauro e Napoli, che hanno raggiunto l’imponente imbarcazione e avviato le operazioni di assistenza. La nave è stata quindi presa in carico e riportata in direzione del porto partenopeo, dove i passeggeri potranno finalmente sbarcare.

Non risultano feriti, ma l’episodio ha sollevato non poche preoccupazioni sulla gestione delle emergenze a bordo di navi con una capacità così elevata. MSC ha comunicato che sono in corso le verifiche tecniche per accertare le cause dell’avaria. L’intervento tempestivo dei rimorchiatori ha evitato conseguenze peggiori e ha permesso di riportare in sicurezza migliaia di persone, trasformando una situazione di potenziale pericolo in un’operazione di salvataggio efficace.