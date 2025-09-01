Il Maradona si accende con Napoli-Cagliari, per la seconda di campionato

Stasera al Maradona l’atteso match del sabato sera (ore 20:45), trasmesso su DAZN (disponibile anche via Sky); Napoli in cerca del bis su Cagliari

Napoli, 30 agosto 2025 – È una serata decisiva al Diego Armando Maradona: alle 20:45 scendono in campo Napoli e Cagliari per il secondo turno del campionato 2025/26. I campioni in carica, freschi del successo inaugurale contro il Sassuolo, sono pronti a fare valere il fattore campo e consolidare subito la marcia verso la difesa del titolo.

Il Napoli di Antonio Conte, forte delle nuove acquisizioni estive come De Bruyne e McTominay, che hanno già inciso nel primo match, punta a ripetersi con determinazione. Cagliari, neopromosso e guidato da Fabio Pisacane, arriva a Napoli dopo un pareggio (1-1) contro la Fiorentina: la sfida di stasera è un’occasione per dimostrare di avere carattere anche lontano dal Sardegna.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, con la possibilità di vederla anche su Sky Q (canale DAZN 1) per gli abbonati.

Arbitro e assistenza tecnica

A dirigere il match sarà Kevin Bonacina, della sezione di Bergamo. Gli assistenti di linea saranno Christian Rossi (La Spezia) e Khaled Bahri (Sassari), con Matteo Marcenaro (Genova) nel ruolo di quarto ufficiale. Al VAR opererà Federico La Penna (Roma 1), coadiuvato da Daniele Paterna (Teramo) in veste di AVAR.

Probabili formazioni – Le due squadre dovrebbero schierarsi così:

Napoli (4-2-3-1)

Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mathías Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka; Politano, De Bruyne, McTominay; Lorenzo Lucca. Allenatore: Antonio Conte.

Cagliari (4-3-2-1)

Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Deiola; Sebastiano Esposito, Michael Folorunsho; Gennaro Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane.