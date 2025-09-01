Anguissa spezza l’equilibrio al 95’: Napoli batte Cagliari all’ultimo respiro

Un Maradona esplode di gioia grazie alla zampata decisiva di Anguissa: azzurri a punteggio pieno dopo due giornate

Formazioni iniziali, Stadio, Arbitro, Marcatore:

Napoli (4-4-1-1): Meret – Di-Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola – Politano, Lobotka, Anguissa, McTominay – De Bruyne – Lucca

Cagliari (3-5-1-1): Caprile – Luperto, Mina, Obert – Zappa, Prati, Deiola, Adopo, Palestra – Folorunsho – Esposito

Stadio: Diego Armando Maradona, Napoli

Arbitro: Kevin Bonacina (VAR: Federico La Penna)

Marcatore: Frank Anguissa al 95’ su assist di Buongiorno

Napoli, 31 agosto 2025 – Il Napoli conquista i tre punti grazie a una rete tardiva di Frank Anguissa al 95’, regalando un finale al cardiopalmo allo stadio Diego Armando Maradona. Una partita decisa proprio sul filo del fuoriclasse camerunense, che capitalizza un assist calibratissimo di Alessandro Buongiorno.

Il match – valido per la seconda giornata di Serie A 2025/26 – aveva vissuto momenti di grande equilibrio sin dalle prime battute. Il Napoli mantiene il possesso palla e costruisce alcune occasioni, ma la retroguardia del Cagliari resiste con ordine e sacrificio. Lo scatenarsi del finale offre diverse fiammate: Politano impegna Caprile con un sinistro insidioso, mentre McTominay si divora il vantaggio con una girata amara davanti al portiere avversario.

Alla fine, la pazienza di Conte e il guizzo in zona decisiva premiano gli azzurri. Anguissa, con freddezza chirurgica, supera Caprile con un piatto destro che manda in visibilio il Maradona.

Il tecnico del Cagliari, Fabio Pisacane, ha commentato con amarezza: “Dispiace per la sconfitta perché i nostri ragazzi meritavano un risultato diverso. Avevamo fatto bene fino al 94’… per due volte di fila veniamo puniti nel finale”.

Con questo successo, il Napoli resta a punteggio pieno dopo due giornate, in linea soprattutto con Roma e Cremonese, mentre il Cagliari incamera il suo primo stop esterno della stagione