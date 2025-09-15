Comune di Napoli risale la scala del rating: Fitch promuove i conti a BBB

Fitch migliora il rating a “BBB”: Manfredi parla di “risultato di grande rilievo”

Napoli, 14 settembre 2025 – Il Comune di Napoli incassa una notizia positiva sul fronte economico-finanziario: l’agenzia internazionale Fitch ha rivisto al rialzo il rating della città, portandolo a BBB, un gradino sopra la valutazione precedente. Un riconoscimento che segnala un miglioramento nella gestione dei conti e nella capacità dell’ente di onorare i propri impegni.

Il sindaco Gaetano Manfredi ha commentato con soddisfazione: “Un risultato di grande rilievo, frutto di un lavoro costante di risanamento e pianificazione. Non è solo un dato tecnico, ma un messaggio di fiducia che può attirare investimenti e nuove opportunità per Napoli”.

Il miglioramento del rating, infatti, non è soltanto un indice per gli analisti internazionali, ma rappresenta anche un segnale concreto per il futuro della città: maggiore credibilità sui mercati, possibilità di accedere a finanziamenti con condizioni più favorevoli e un incentivo ulteriore a consolidare i percorsi di risanamento avviati negli ultimi anni.

Dietro il risultato c’è la progressiva riduzione del disavanzo e una maggiore stabilità nei flussi di entrata, in parte grazie ai programmi di sostegno governativi e in parte a un’azione di controllo più attenta della spesa. Restano tuttavia alcune criticità, a cominciare dal peso del debito storico e dalla necessità di rafforzare la capacità di riscossione delle imposte locali.

Per i cittadini, il miglioramento non si tradurrà subito in benefici tangibili, ma rappresenta un passo importante per la stabilità delle finanze municipali e, a lungo termine, per servizi più efficienti e una città più competitiva.