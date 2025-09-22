Calcio, Manchester City–Napoli: esordio Champions degli azzurri all’Etihad

Conte alla prova più dura contro la corazzata di Guardiola. Le probabili formazioni e l’arbitro del match

Probabili formazioni:

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Rúben Dias, Aké, Gvardiol; Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva; Foden, Haaland, Doku.

Napoli (3-5-2): Milinkovic-Savic; Rrahmani, Buongiorno, Beukema; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Olivera; Højlund, Kvaratskhelia.

Stadio: Etihad Stadium, Manchester

Arbitro: Clément Turpin (Francia)

Il debutto europeo

Il Napoli campione d’Italia fa il suo ingresso nella fase a gironi della Champions League 2025/26 affrontando subito la montagna più ripida: il Manchester City di Pep Guardiola, detentore del titolo europeo. La partita, in programma stasera all’Etihad Stadium, rappresenta un vero esame di maturità per la squadra di Antonio Conte, chiamata a misurarsi con una delle corazzate più forti del mondo.

Attesa e responsabilità

L’assenza di Romelu Lukaku, fermo per infortunio, pesa sull’attacco azzurro, ma i riflettori sono puntati su Højlund e su Kvaratskhelia, chiamati a guidare la manovra offensiva. In difesa, la coppia Buongiorno–Beukema avrà il compito più arduo: provare a contenere Erling Haaland, l’uomo più temuto dell’armata inglese.

Le parole della vigilia

Conte ha sottolineato che, oltre al risultato, ciò che conta è la prestazione: “Dobbiamo mostrare personalità e spirito europeo”. Guardiola, invece, ha messo in guardia i suoi: “Il Napoli è una squadra campione, va rispettata”.

Una notte da vivere

Tifosi e appassionati si preparano a una sfida spettacolare, che dirà molto non solo sulle ambizioni europee del Napoli ma anche sul percorso futuro della squadra. Una serata di calcio internazionale, con il cuore azzurro che batte forte a Manchester.