Manchester City-Napoli 2-0: Conte paga l’espulsione di Di Lorenzo, Guardiola ringrazia Haaland e Doku

Gli azzurri resistono un tempo in dieci uomini, poi il City dilaga: entusiasmo per i campioni in carica, rammarico per gli azzurri

Manchester (Etihad Stadium), 19 settembre 2025 – Esordio amaro in Champions League per il Napoli, sconfitto 2-0 in casa del Manchester City. La partita è stata decisa dai gol di Erling Haaland e Jeremy Doku nella ripresa, dopo che i partenopei erano rimasti in dieci uomini già al 21′ per l’espulsione di Giovanni Di Lorenzo.

Formazioni e protagonisti

Manchester City (4-1-4-1): Donnarumma; Khusanov, Rúben Dias, Gvardiol, O’Reilly; Rodri; Bernardo Silva, Reijnders, Foden, Doku; Haaland. All. Guardiola

Napoli (4-1-4-1): Vanja Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte

Marcatori: Haaland 56′, Doku 65′

Arbitro: Felix Zwayer (Germania)

Stadio: Etihad Stadium (Manchester)

La partita

L’avvio è equilibrato, con il Napoli che cerca di coprire bene le linee di passaggio e affidarsi alle ripartenze di Politano e Hojlund. Al 21′ però arriva l’episodio che cambia tutto: Di Lorenzo, ultimo uomo, stende Haaland lanciato a rete. Zwayer non ha dubbi ed estrae il rosso diretto.

Con l’uomo in meno il Napoli arretra il baricentro e resiste fino all’intervallo. Nella ripresa, però, il City accelera: al 56′ Haaland sfrutta un cross di Foden e batte Milinkovic-Savic. Pochi minuti dopo, al 65′, Doku semina il panico sulla sinistra e firma il raddoppio.

Le dichiarazioni

Antonio Conte (allenatore Napoli): “Siamo venuti a Manchester con coraggio, ma l’espulsione ci ha costretto a un’altra partita. Sono orgoglioso dello spirito dei ragazzi, che hanno lottato fino all’ultimo. In dieci contro undici contro il City diventa quasi impossibile. Ci servirà da lezione.”

Giovanni Di Lorenzo (capitano Napoli): “Mi dispiace tantissimo per l’espulsione, ho fatto un intervento che potevo gestire meglio. Ho chiesto scusa ai compagni, ma il gruppo è forte e saprà rialzarsi.”

Pep Guardiola (allenatore Manchester City): “Il Napoli è una squadra organizzata, Conte ha dato subito una mentalità europea. In dieci uomini hanno difeso con grande intensità. Sono molto contento della prestazione dei miei ragazzi, soprattutto di Doku, che ha fatto la differenza.”

Stanislav Lobotka (Napoli): “Abbiamo sofferto ma non mollato. Il girone è lungo, abbiamo ancora molte partite per dimostrare il nostro valore. La Champions non perdona errori.”

Commenti e analisi

Il Napoli ha mostrato carattere ma anche fragilità nella gestione dei momenti chiave.

L’espulsione di Di Lorenzo pesa come un macigno: in inferiorità numerica, l’idea tattica di Conte è saltata.

La prestazione di De Bruyne, ex City, è stata applaudita dai tifosi inglesi, ma la sua influenza in campo è stata limitata.

Guardiola conferma la forza del suo organico: Haaland e Doku, devastanti nella ripresa, hanno ribaltato la resistenza azzurra.

Il Napoli ora dovrà riscattarsi nella prossima sfida del girone, che si giocherà al Diego Armando Maradona contro una diretta concorrente per la qualificazione.