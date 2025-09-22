Il Miracolo di San Gennaro si rinnova: il sangue si scioglie nel Duomo di Napoli

Fede, tradizione e speranza: alle 10:08 di oggi l’annuncio, tra applausi e commozione dei fedeli



Napoli, 19 settembre 2025 – Anche quest’anno il prodigio di San Gennaro si è compiuto. Durante la celebrazione del mattino nella Cattedrale di Napoli, alle ore 10:08, l’abate della Cappella del Tesoro, monsignor Vincenzo De Gregorio, ha annunciato lo scioglimento del sangue del santo patrono. La notizia è stata accolta da un applauso fragoroso e da un grande moto di commozione da parte dei fedeli accorsi numerosi.

Presenze e significato

Alla celebrazione erano presenti l’arcivescovo Domenico Battaglia, il sindaco Gaetano Manfredi e il presidente della Regione Vincenzo De Luca, oltre a rappresentanti istituzionali e religiosi.

Lo scioglimento del sangue, che secondo la tradizione popolare è segno di buon auspicio, viene vissuto come un momento di grande speranza per la città. Al contrario, quando il miracolo non avviene, cresce il timore di eventi negativi.

Una tradizione secolare

Il prodigio di San Gennaro si ripete tre volte l’anno:

il sabato precedente la prima domenica di maggio (traslazione delle reliquie),

il 19 settembre, giorno del martirio del santo,

il 16 dicembre, festa del patrocinio, legata al ricordo dell’eruzione del Vesuvio del 1631.