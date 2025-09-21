Piazza Mercato in festa: il Lavinaio re della prima edizione del “Red Bull King d’o Rione”

Tra tamburi, cori e colpi di classe, Napoli ha trasformato il calcio di strada in un rito collettivo che celebra quartieri e identità

Napoli, 21 settembre 2025 – Il sole di settembre illumina Piazza Mercato, trasformata per un giorno in una grande arena urbana. Da ogni angolo della città sono arrivati ragazzi, famiglie e curiosi: qui si gioca la prima edizione del “Red Bull King d’o Rione”, un torneo che mescola il calcio con la passione viscerale dei quartieri napoletani. Sedici squadre, ognuna con il proprio orgoglio di rione cucito addosso, scendono in campo tra cori da stadio e battiti di tamburi. Non è solo una partita: è sfida, spettacolo, appartenenza. Ogni gol non vale solo un punto, ma un frammento di identità da difendere. Il regolamento esalta la fantasia: si parte da 15 punti, che calano con le reti subite. Le giocate più spettacolari strappano urla e applausi, trasformando il calcio di strada in poesia collettiva.

La finale è una battaglia di nervi e talento: Lavinaio contro Soccavo. L’aria vibra, le voci si sovrappongono, la tensione è elettrica. E alla fine, quando il Lavinaio conquista il titolo, l’esplosione di gioia travolge la piazza: bandiere al vento, abbracci tra sconosciuti, cori che sembrano non finire mai. Non è solo un torneo, ma un nuovo rito della città. “Qui non conta vincere da soli, conta far vedere chi siamo, da dove veniamo” racconta un giovane tifoso con la voce roca. Napoli, ancora una volta, si riscopre comunità attraverso il calcio, che diventa linguaggio universale e ponte tra generazioni.

Il “King d’o Rione” nasce oggi, ma già promette di restare: appuntamento fisso, festa popolare, simbolo di un amore che Napoli non smette mai di rinnovare.