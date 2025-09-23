Napoli-Pisa, sfida al Maradona: azzurri a caccia del poker in Serie A

Gli uomini di Conte cercano la quarta vittoria consecutiva, ma i toscani di Gilardino promettono battaglia. Probabili formazioni, arbitro e curiosità



Probabili formazioni

Napoli (4-1-4-1)

Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund.

Pisa (3-5-2)

Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Leris, Marin, Aebischer, Tramoni, Angori; Moreo, Nzola.

Stadio e arbitro

Stadio: Diego Armando Maradona, Napoli

Orario: lunedì 22 settembre, ore 20:45

Arbitro: Valerio Crezzini

L’attesa – Il Napoli di Antonio Conte arriva alla quarta giornata di Serie A con tre successi su tre partite e una condizione di forma in costante crescita. L’entusiasmo del pubblico partenopeo è alle stelle: il Maradona sarà ancora una volta gremito, con oltre 45.000 tifosi attesi sugli spalti per spingere gli azzurri verso un’altra vittoria.

Conte sembra orientato a confermare la sua squadra tipo, con il tridente di centrocampo formato da De Bruyne, Anguissa e McTominay che ha garantito equilibrio e qualità. In attacco, Højlund continua a guidare la linea offensiva, supportato dalle incursioni di Politano. Il Pisa, neopromosso e guidato da Alberto Gilardino, affronta la sfida con coraggio. La formazione toscana, pur consapevole della differenza tecnica, cercherà di sfruttare le ripartenze e la fisicità di Nzola per mettere in difficoltà la difesa azzurra.

Le chiavi tattiche – Napoli: velocità sulle corsie laterali e pressing alto, marchio di fabbrica del gioco di Conte. Pisa: compattezza difensiva e contropiede rapido, con l’obiettivo di sorprendere nelle transizioni. Il duello a centrocampo sarà decisivo: la regia di Marin e Aebischer dovrà reggere l’urto contro la qualità di De Bruyne e la fisicità di Anguissa.

Le parole della vigilia – Conte ha caricato i suoi: “Ogni partita è una finale, non possiamo sottovalutare nessuno. Voglio il massimo impegno, anche contro un avversario che sulla carta parte sfavorito.” Gilardino, dal canto suo, ha risposto con pragmatismo: “Sappiamo che sarà difficilissimo, ma abbiamo preparato la gara con attenzione. Serve compattezza e coraggio.”

Il clima al Maradona – A Napoli l’attesa è quella delle grandi occasioni: coreografie, cori e una città intera che si stringe attorno alla squadra. I tifosi azzurri sognano un’altra notte di festa per proseguire una stagione già iniziata nel segno della fiducia e delle ambizioni di vertice.