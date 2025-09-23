Calcio Napoli, tre punti sofferti ma pesanti

Al Maradona finisce 3-2: decidono Gilmour, Spinazzola e Lucca, ma il Pisa combatte fino all’ultimo



Napoli, 23 settembre 2025 – Il Napoli continua la sua marcia in campionato, centrando la quarta vittoria consecutiva in Serie A. Al Maradona, contro un Pisa generoso e mai domo, gli azzurri si impongono per 3-2, confermando la propria forza offensiva ma mostrando anche qualche leggerezza che nel finale ha rischiato di compromettere una gara già in pugno. Dopo un primo tempo equilibrato, sbloccato soltanto al 39’ da Billy Gilmour con un diagonale preciso – il suo primo gol con la maglia del Napoli – la partita si è accesa nella ripresa. Il Pisa ha trovato il pareggio al 60’ grazie a Nzola, freddo dal dischetto dopo un tocco di mano di Beukema, e per qualche minuto lo stadio ha tremato. Ma il Napoli ha reagito da grande squadra: prima con Spinazzola, che al 73’ ha firmato un gran gol dalla distanza, poi con Lucca, entrato per Højlund e capace di lasciare il segno con una conclusione potente all’incrocio dei pali a otto minuti dal termine.

Sul 3-1 la partita sembrava chiusa, ma la superficialità degli azzurri negli ultimi minuti ha riaperto il match: un errore in disimpegno di Di Lorenzo ha regalato palla a Lorran, che al 90’ ha realizzato il suo primo gol in Serie A, accorciando sul 3-2 e mantenendo il Pisa vivo fino al fischio finale.

A fine gara, Antonio Conte ha mostrato soddisfazione per il risultato ma non ha nascosto il disappunto per la gestione della parte conclusiva: “Non possiamo permetterci regali del genere, dobbiamo imparare a chiudere le partite con più maturità.” Dello stesso avviso Leonardo Spinazzola, autore del gol del 2-1, che ha avvertito i compagni: “Siamo contenti, ma non dobbiamo ripetere gli errori del finale. Basta un attimo di leggerezza e tutto si riapre.” Sul fronte opposto Alberto Gilardino ha difeso i suoi, elogiando la prestazione del Pisa nonostante la sconfitta: “Orgoglioso dei ragazzi, hanno interpretato la gara come volevo. Con questo atteggiamento sono sicuro che arriveranno anche i risultati.”

Il pubblico del Maradona ha così potuto applaudire una vittoria preziosa, che mantiene il Napoli in vetta a punteggio pieno, ma che allo stesso tempo lascia spazio a riflessioni: gli azzurri, se vogliono puntare in alto, dovranno imparare a gestire con maggiore lucidità i momenti finali delle partite.

Stadio: Diego Armando Maradona, Napoli

Arbitro: Valerio Crezzini

Marcatori: Gilmour (39’), Nzola (60’ rig.), Spinazzola (73’), Lucca (82’), Lorran (90’)

Formazioni

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Gilmour; Politano, Elmas, De Bruyne, McTominay; Højlund (Lucca).

Allenatore: Conte.

Pisa (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Bonfanti; Nzola, Moreo.

Allenatore: Gilardino.