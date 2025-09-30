Il Milan vince 2-1 con il Napoli nonostante l’inferiorità numerica

Gol lampo di Saelemaekers e raddoppio di Pulisic, poi espulsione di Estupiñán e rigore trasformato da De Bruyne, ma il Milan tiene fino alla fine

Formazioni iniziali e cambi

Milan (3-5-2)

Titolari: Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Y. Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Giménez.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

In panchina / riserve: Terracciano, Pittarella, Ricci, De Winter, Loftus-Cheek, Leão, Nkunku, Athekame, Odogu, Bartesaghi.

Cambi utilizzati:

Al 59′: Pulisic → Bartesaghi

Al 68′: Saelemaekers → Athekame

Al 69′: Giménez → Leão

Al 80′: Tomori → De Winter, Fofana → Loftus-Cheek

Napoli (4-1-4-1)

Titolari: Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund.

Allenatore: Antonio Conte.

In panchina / riserve: Ferrante, Milinković-Savić, Gilmour, Neres, Elmas, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Neukema, Ambrosino, Lang.

Cambi utilizzati:

Al 72′: De Bruyne → Elmas

Al 73′: McTominay → Gilmour, Højlund → Lucca

Al 77′: Politano → Neres

Al 93′: Lobotka → Gilmour

Squadre: Milan vs Napoli

Marcatori: Saelemaekers (M) 3′, Pulisic (M) 31′ – De Bruyne (N) 60′ (rigore)

Allenatori: Allegri (Milan), Conte (Napoli)

Arbitro: Daniele Chiffi

Stadio: San Siro (Giuseppe Meazza)

Milano 29 settembre 2025 – A Milano, il Milan è riuscito a imporsi 2-1 sul Napoli in un match intenso, nonostante l’espulsione subita durante la ripresa. La squadra di Allegri ha messo in mostra una prestazione coraggiosa e compatta, soffrendo ma resistendo fino al fischio finale.

I rossoneri sono partiti forte: al 3′ un’azione fulminante sulla fascia sinistra porta Pulisic a servire Saelemaekers, che non sbaglia. Poi, al 31′, è lo stesso Pulisic a trovare il raddoppio con una bella iniziativa personale. Il Milan chiude così il primo tempo in netto vantaggio.

Nella ripresa, però, il match cambia: al 57′, dopo revisione VAR, Estupiñán viene espulso per fallo in area su Di Lorenzo. Ne nasce un rigore che De Bruyne trasforma al 60′, riaprendo la partita. Il Napoli prova a premere ma si scontra con la difesa milanista e con Maignan, pronto su più tentativi.

Nel finale gli azzurri cercano con insistenza il pari, inserendo forze fresche come Elmas, Gilmour, Lucca e Neres, ma ogni tentativo viene respinto. Il Milan, in 10 uomini, esce dalla sfida con i tre punti e un segnale forte di carattere.

Con questa vittoria, i rossoneri agganciano il Napoli in vetta alla classifica, mostrando che sanno soffrire quanto basta per vincere partite decisive.