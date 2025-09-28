Allegri contro Conte: i rossoneri cercano continuità, gli azzurri puntano a mantenere il primato

Milan-Napoli: uno scontro che può pesare in classifica

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Giménez. Capitano: Mike Maignan
Allenatore: Massimiliano Allegri

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Gutiérrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund, Capitano: Giovanni Di Lorenzo
Allenatore: Antonio Conte

Stadio: Giuseppe Meazza (San Siro), Milano

Milano, 28 settembre 2025 – Questa sera allo stadio Giuseppe Meazza, alle 20:45, andrà in scena uno degli scontri più attesi della stagione: Milan vs Napoli. Le probabilità delle formazioni confermano l’intenzionalità delle scelte tattiche: Allegri conferma il suo 3-5-2 con Modrić e Rabiot al centro del campo, mentre Conte risponde con il tradizionale 4-1-4-1 puntando su Højlund in attacco e una linea mediana corposa con De Bruyne e McTominay.

Da seguire sono i confronti individuali: Modrić contro De Bruyne è un duello di classe; in difesa, Beukema e Juan Jesus avranno il compito di contenere la mobilità dei due attaccanti rossoneri. Il Milan cerca conferme dopo un buon avvio, il Napoli vuole dimostrare che il primato non è casuale. Lo spettacolo è assicurato: stasera non sarà solo una partita, ma un possibile spartiacque per le ambizioni di entrambe le squadre.

