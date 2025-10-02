Napoli–Sporting, notte di Champions: Conte sfida l’emergenza difensiva

Al “Maradona” gli azzurri cercano conferme nonostante le tante assenze: arbitra l’olandese Makkelie, in campo le probabili formazioni e i due allenatori a confronto

Napoli, 1 ottobre 2025 – Il Napoli si presenta all’appuntamento europeo con una rosa decimata in difesa. Assenti Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola e Olivera, mentre capitan Di Lorenzo è squalificato. Conte deve inventarsi una retroguardia inedita: in porta ci sarà Meret, davanti a lui Beukema e Juan Jesus come coppia centrale, con possibili adattamenti sugli esterni. In mediana regia affidata a Lobotka, affiancato da Anguissa e McTominay per garantire equilibrio e fisicità. Sulla trequarti la qualità di De Bruyne e la rapidità di Politano dovranno supportare l’unica punta: ballottaggio aperto tra Højlund e Lucca, con il danese leggermente favorito.

Lo Sporting arriva a Napoli con l’obiettivo di mettere in difficoltà gli azzurri sfruttando la velocità sulle fasce e le difficoltà difensive degli avversari. In porta spazio al titolare Adán, difesa a quattro con i centrali Coates e Diomande, mentre sugli esterni Porro e Santos offriranno spinta e copertura. A centrocampo il regista Ugarte sarà affiancato da due mezzali di corsa e pressing, mentre davanti spazio al tridente veloce, con una punta centrale di riferimento sostenuta da due esterni pronti a ripartire in velocità.

Napoli (4-1-4-1): Milinkovic-Savic, Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez, Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay, Højlund

Sporting Lisbona (4-2-3-1): Rui Silva, Fresneda, Quaresma, Gonçalo Inácio, Araújo, Hjulmand, João Simões, Quenda, Trincão, Catamo, Ioannidis

Allenatori: Antonio Conte, Rui Manuel Gomes Borges

Stadio: Diego Armando Maradona, Napoli

Arbitro: Danny Makkelie con assistenti Steegstra e De Vries, quarto ufficiale Lindhout, VAR Kwiatkowski, assistente VAR Salisbury