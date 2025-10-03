Napoli, vittoria di carattere: Sporting battuto 2-1 con una doppietta di Hojlund

Al Maradona gli azzurri vincono una gara sofferta ma entusiasmante: Conte esalta la reazione della squadra, Hojlund si prende la scena con due gol da bomber vero

Napoli (4-1-4-1, allenatore Antonio Conte): Milinkovic-Savic, Spinazzola, Beukema, Juan Jesus, Gutiérrez, Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay, Højlund.

Sporting Lisbona (4-2-3-1, allenatore Rui Borges): Rui Silva, Fresneda, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Maxi Araújo, Hjulmand, Kochorashvili, Quenda, Trincão, Pedro Gonçalves, Suárez.

Arbitro: Danny Makkelie (Paesi Bassi), assistenti Hessel Steegstra e Jan De Vries, IV uomo Allard Lindhout, VAR Tomasz Kwiatkowski.

Marcatori: 36’ Hojlund (N), 62’ Suárez (S) rig., 79’ Hojlund (N)

Napoli, 2 ottobre 2025 – Il Napoli di Antonio Conte continua a correre in Champions League e supera lo Sporting Lisbona con il risultato di 2-1. Una partita vibrante e ricca di emozioni, decisa nel finale dalla seconda rete di Rasmus Hojlund, grande protagonista della serata con una doppietta. Dopo un avvio equilibrato, il Napoli ha trovato il vantaggio al 36’: De Bruyne ha illuminato la manovra con un assist geniale per Hojlund, che ha infilato il portiere con un tiro preciso. Nella ripresa lo Sporting ha reagito con coraggio e al 62’ ha pareggiato: Politano ha commesso fallo in area su Araujo, l’arbitro Danny Makkelie ha assegnato il rigore trasformato con freddezza da Luis Suárez.

Il match sembrava poter cambiare direzione, ma la squadra di Conte ha avuto il merito di restare compatta e di affidarsi ai suoi uomini di maggiore qualità. Al 79’ De Bruyne, ancora una volta protagonista, ha crossato al centro per Hojlund che di testa ha battuto il portiere avversario firmando il 2-1 definitivo.

Le dichiarazioni – A fine partita Antonio Conte ha sottolineato la forza del gruppo:

“Abbiamo affrontato un avversario difficile che ci ha messo in crisi in alcuni momenti. La cosa più importante è stata la reazione: non abbiamo perso la testa dopo il pareggio e abbiamo avuto la lucidità per tornare avanti. Queste sono vittorie che danno fiducia e ci fanno crescere.”

Il mattatore della serata, Rasmus Hojlund, ha invece espresso tutta la sua soddisfazione:

“Segnare due gol in Champions davanti ai nostri tifosi è qualcosa di speciale. Ringrazio i miei compagni e in particolare De Bruyne, che mi ha messo due palloni perfetti. Ma più della mia doppietta conta il risultato: volevamo vincere e ci siamo riusciti.”

Per lo Sporting di Rui Borges resta la delusione di una prestazione di alto livello senza punti conquistati, ma la consapevolezza di poter competere ad alti ritmi in Europa.