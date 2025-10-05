Napoli–Genoa, tutto pronto al Maradona: Conte sfida Vieira

Fischio d’inizio alle 18 per una gara che promette spettacolo. La Penna dirige l’incontro, con il Napoli che punta al rilancio e il Genoa deciso a sorprendere



Napoli, 5 ottobre 2025 – Al Diego Armando Maradona di Napoli va in scena oggi, alle ore 18:00, Napoli–Genoa, gara valida per la nuova giornata di Serie A. In panchina Antonio Conte e Patrick Vieira, due tecnici dal temperamento forte e dallo stile molto diverso. A dirigere l’incontro sarà Federico La Penna, assistito da Passeri e Trinchieri, con Galipò quarto uomo e Pezzuto al VAR affiancato da Sozza.

Per il Napoli, Conte si affida a Meret in porta, Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera e Spinazzola in difesa, Anguissa, Lobotka, McTominay e Politano a centrocampo, con Lukaku e Raspadori in attacco. Gli azzurri cercano equilibrio tra forza fisica e velocità sulle fasce, puntando su un modulo flessibile che consenta rapide transizioni offensive.

Il Genoa di Vieira risponde con Siegrist tra i pali, Sabelli, De Winter, Vasquez e Martin in difesa, Frendrup e Masini davanti alla retroguardia, Norton-Cuffy, Vitinha e Messias sulla trequarti, e Pinamonti come punta centrale. Una formazione dinamica e compatta, pronta a ripartire con aggressività.

La partita promette intensità e ritmo. Il Napoli vuole tornare a imporsi dopo un inizio di stagione a tratti altalenante, mentre il Genoa cerca il colpo grosso per dare slancio alla propria classifica. In un Maradona atteso al tutto esaurito, la sfida si annuncia spettacolare: due allenatori di carisma, due filosofie opposte e una città che respira calcio in ogni angolo.