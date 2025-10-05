Esplosione in officina a Pomigliano d’Arco: tre operai feriti, due in gravi condizioni

Indagini in corso per chiarire le cause della deflagrazione. Il sindaco: “Vicini alle famiglie, la sicurezza sul lavoro deve essere una priorità”

Pomigliano d’Arco, 4 ottobre 2025 – Un forte boato ha scosso Pomigliano d’Arco questa mattina, 4 ottobre 2025, quando un’esplosione si è verificata all’interno di un’officina meccanica situata nell’area industriale della città. Tre operai sono rimasti feriti: due versano in condizioni gravi e sono stati trasportati d’urgenza negli ospedali di Napoli, mentre il terzo ha riportato lesioni meno preoccupanti.

L’esplosione, avvenuta durante le normali attività lavorative, ha provocato momenti di panico tra i residenti e i colleghi presenti sul posto. Vigili del fuoco, ambulanze e forze dell’ordine sono intervenuti rapidamente, mettendo in sicurezza l’area e avviando le prime indagini. La dinamica è ancora in fase di accertamento: non si esclude un guasto a un macchinario o la presenza di materiali infiammabili mal conservati. La Procura di Nola ha già aperto un fascicolo per verificare eventuali responsabilità.

Il sindaco di Pomigliano d’Arco, accorso sul luogo dell’incidente, ha rilasciato una dichiarazione: “Siamo profondamente vicini alle famiglie degli operai coinvolti. Questi episodi non possono più accadere: la sicurezza nei luoghi di lavoro deve diventare una priorità assoluta, non un optional. Attiveremo subito un tavolo con le autorità competenti per rafforzare i controlli e prevenire simili tragedie”. L’incidente rilancia con forza il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, un’emergenza che continua a colpire duramente in Campania e in tutta Italia.