Napoli riprende la corsa: 2-1 in rimonta sul Genoa e primato agganciato

Una rete di Anguissa e il definitivo colpo di Højlund ribaltano la gara dopo lo svantaggio iniziale firmato Ekhator

Napoli, 6 ottobre 2025 – La serata si accende al Maradona: il Napoli conquista tre punti fondamentali battendo il Genoa per 2-1, riscattando un primo tempo complicato con una reazione da squadra vera. Il successo consente agli azzurri di riagganciare la vetta della Serie A grazie alla differenza reti. Il Genoa sorprende tutti al 33’ con un colpo di tacco fulminante di Jeff Ekhator, che pesca l’angolino approfittando di una disattenzione difensiva partenopea. Gli ospiti si illudono, ma il Napoli non molla e risponde nella ripresa con grande determinazione.

Al 57’ arriva il pareggio: sugli sviluppi di un cross da sinistra, André Anguissa svetta e insacca di testa. Il Maradona vibra, la squadra riprende fiducia. Poi, al 75’, Rasmus Højlund firma la rete del sorpasso: l’attaccante riceve un rimpallo favorevole in area e calcia rasoterra, infilando il portiere. Nel finale il Genoa tenta il forcing, ma il Napoli regge con ordine e spirito. L’arbitro Simone Sozza gestisce la partita con autorevolezza, nonostante qualche contrasto acceso. Il tecnico Francesco Calzona può sorridere: la squadra ha dimostrato carattere, rimontando da una situazione difficile. E ora, con 15 punti in classifica, il Napoli guarda tutti dall’alto.