FdI candida Cirielli in Campania: via libera della Lega, Forza Italia apre al dialogo

Nel centrodestra prende forma la corsa alle regionali: Fratelli d’Italia lancia il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli come candidato governatore. Salvini dà l’ok, Tajani non chiude ma chiede confronto sul programma

Napoli, 7 ottobre 2025 – Il centrodestra in Campania si muove verso l’unità in vista delle prossime elezioni regionali. Fratelli d’Italia ha ufficialmente indicato Edmondo Cirielli, attuale viceministro degli Esteri, come proprio candidato alla presidenza della Regione. Una scelta che arriva dopo settimane di trattative interne e che trova l’immediato sostegno della Lega, mentre Forza Italia si dice pronta a discutere, senza però ancora un impegno formale.

“Cirielli è una figura di grande esperienza, profondamente radicata nel territorio e con una visione chiara per il rilancio della Campania” fanno sapere da Fratelli d’Italia. La Lega, da parte sua, ha confermato l’appoggio definendo la proposta “seria e coerente con il percorso unitario della coalizione”.

Più prudente la posizione di Forza Italia: il coordinamento regionale, vicino al ministro Antonio Tajani, parla di “apertura al confronto”, sottolineando tuttavia la necessità di definire un programma condiviso e di valutare il quadro complessivo delle alleanze.

Con la candidatura di Cirielli, Fratelli d’Italia mira a consolidare la propria leadership nel Mezzogiorno e a contendere il governo della Campania all’attuale amministrazione di centrosinistra guidata da Vincenzo De Luca. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il centrodestra riuscirà a presentarsi compatto, o se si apriranno nuove trattative tra i partiti della coalizione.