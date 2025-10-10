Paura al Beverello: fiamme nella sala macchine, aliscafo per Capri costretto a rientrare in porto

Attimi di tensione questa mattina al molo Beverello: un aliscafo con circa 290 passeggeri a bordo ha dovuto interrompere la corsa verso Capri a causa di un incendio scoppiato nella sala macchine. Nessun ferito, ma tanta paura tra i viaggiatori

Napoli, 9 ottobre 2025 – Momenti di paura questa mattina al porto di Napoli, dove un aliscafo diretto a Capri è stato costretto a rientrare in banchina a causa di un incendio divampato nella sala macchine. Il mezzo, partito dal molo Beverello con circa 290 passeggeri a bordo, ha subito il guasto poco dopo la partenza. Secondo le prime ricostruzioni, il comandante ha immediatamente dato l’allarme e disposto il rientro in porto, attivando tutte le procedure di emergenza previste. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la Capitaneria di porto, che hanno messo in sicurezza l’imbarcazione e verificato l’origine delle fiamme.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma solo un grande spavento per i passeggeri, molti dei quali turisti diretti sull’isola azzurra. Le operazioni di evacuazione si sono svolte in maniera ordinata e senza panico. Le autorità marittime stanno ora indagando sulle cause del guasto tecnico che ha provocato l’incendio. Nel frattempo, le corse successive per Capri hanno subito ritardi, mentre la compagnia di navigazione ha garantito l’assistenza e la riprotezione dei viaggiatori su altre tratte.