Napoli capitale della vela: al via il J22 World Championship nel Golfo partenopeo

Dall’11 al 19 ottobre 2025 la Lega Navale di Napoli ospita i migliori equipaggi internazionali per una settimana di regate spettacolari e promozione del mare

Napoli si prepara a diventare, ancora una volta, capitale mondiale della vela. La Lega Navale Italiana – sezione di Napoli – organizza il J22 World Championship, il campionato mondiale della classe J22, in programma dall’11 al 19 ottobre nelle acque del suggestivo Golfo di Napoli.

L’evento richiamerà decine di equipaggi provenienti da tutto il mondo, pronti a sfidarsi in una delle cornici più affascinanti del Mediterraneo, tra il Vesuvio, Capri e il lungomare partenopeo. Le regate saranno visibili anche da terra, offrendo agli appassionati e ai cittadini uno spettacolo unico tra tecnica, vento e passione sportiva. “È un onore ospitare un campionato mondiale in una città che vive di mare – ha dichiarato il presidente della Lega Navale di Napoli –. Sarà una grande occasione per valorizzare la nostra tradizione velica e promuovere la cultura del mare tra i giovani”. Oltre alle competizioni, il programma prevede eventi collaterali, momenti di formazione, attività per le scuole e incontri dedicati alla sostenibilità marina. Un’iniziativa che unisce sport, turismo e tutela ambientale, consolidando il legame storico tra Napoli e la vela.