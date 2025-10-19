Il Napoli sfida il Torino per consolidare la leadership

Gli azzurri affrontano una trasferta insidiosa con l’obiettivo di continuare la marcia verso il vertice

Formazioni ufficiali: Torino (3-5-2) Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Adams, Simeone;

Napoli (4-1-4-1) Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Juan Jesus, Beukema, Olivera; Gilmour; Neres, Anguissa, De Bruyne, Spinazzola; Lucca;

Allenatori: Marco Baroni e Antonio Conte;

Arbitro: Marcenaro (assistenti Scatragli e Ceccon, IV uomo Tremolada, VAR Doveri, AVAR Maggioni);

Stadio: Olimpico Grande Torino

Torino, 18 ottobre 2025 – Oggi, alle ore 18:00, il Napoli è chiamato a un test importante: affronta il Torino in trasferta, allo Stadio Olimpico Grande Torino, con la volontà di portare a casa punti che confermino la bontà del cammino finora. Le formazioni ufficiali vedono il Torino disegnato con un 3-5-2: Israel tra i pali; in difesa Tameze, Maripan e Coco; a centrocampo Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou; in avanti Adams e Simeone. Il Napoli risponde con un 4-1-4-1: Milinkovic-Savic tra i pali; linea difensiva con Di Lorenzo, Juan Jesus, Beukema e Olivera; davanti al reparto arretrato Gilmour come regista; in mezzo al campo Neres, Anguissa, De Bruyne e Spinazzola, e in attacco Lucca.

Sulla panchina, Marco Baroni guida i granata con la sua esperienza tattica e la voglia di sorprendere, mentre Antonio Conte guida il Napoli puntando su intensità, solidità e flessibilità di modulo. Arbitra l’incontro Marcenaro (di Genova), coadiuvato da Scatragli e Ceccon, IV uomo Tremolada, VAR Doveri e AVAR Maggioni. La posta in gioco è alta per entrambe le squadre: il Torino desidera riscattarsi davanti al proprio pubblico, il Napoli vuole consolidare la propria posizione in classifica e dimostrare forza anche lontano dal Maradona.

C’è attesa per capire se gli azzurri riusciranno a imporre il proprio stile anche fuori casa, oppure se il Torino saprà rendere la partita complicata con aggressività e dinamismo.