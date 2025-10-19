Il cuore del Torino FC supera il coraggio del SSC Napoli: decisivo l’ex Giovanni Simeone

Una rete nel primo tempo nel match diretto dall’arbitro Matteo Marcenaro condanna il Napoli di Antonio Conte, mentre il Torino di Marco Baroni festeggia una vittoria sofferta e meritata

19 ottobre 2025 – A Torino, allo stadio “Stadio Olimpico Grande Torino”, si è consumata una sfida ricca di tensione tra il Torino e il Napoli che si è conclusa sul punteggio di 1-0 in favore dei padroni di casa. Fin dai nomi iniziali delle formazioni si capiva che ci sarebbe stato equilibrio. Il gol decisivo è arrivato al 32′ del primo tempo proprio per mano di Giovanni Simeone, che da ex Napoli ha infilato la porta ospite approfittando di un rimpallo favorevole in area. Nel corso del match il Napoli ha avuto la supremazia nel possesso palla, con circa il 68,7% contro il 31,3% del Torino, ma è mancata la concretezza sotto porta. Il Torino ha fato dell’ordine difensivo e del sacrificio la propria arma principale, riuscendo a resistere agli assalti azzurri nel secondo tempo. Tra le azioni salienti vanno ricordati un palo colpito da Vlasić per il Torino nella prima frazione, e nel recupero della ripresa una rete di Noa Lang per il Napoli che è stata però annullata per fuorigioco.

La vittoria assume un valore particolare per il Torino e per il tecnico Marco Baroni, che conferma di avere bui numeri contro Conte (e il Napoli) e ottiene una prestazione di grande intensità. Dall’altro lato, per Antonio Conte è invece un’occasione persa: consapevole della forza degli avversari, il Napoli è però uscito dal campo senza nemmeno un punto. In conclusione, è stata una serata in cui i numeri e il dominio territoriale del Napoli non sono bastati: la determinazione e l’efficacia del Torino sono state decisive. I granata tornano a casa con tre punti importanti, mentre il Napoli dovrà riflettere sui limiti evidenziati dalla trasferta piemontese.