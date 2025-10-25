Napoli-Inter, sfida ad alta tensione al Maradona: alle 18 il via al big match di Serie A

Gli azzurri cercano riscatto dopo la delusione europea, l’Inter punta a consolidare il primato. Atmosfera infuocata e stadio gremito per una gara che promette spettacolo e battaglia

Napoli, 25 ottobre 2025 – Questo pomeriggio, alle ore 18:00, il Napoli torna in campo per affrontare l’Inter in un match atteso sin dal sorteggio del calendario. La sfida si disputerà al Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, teatro simbolico per la squadra azzurra: un ritorno alle radici per dimostrare carattere dopo le recenti insidie. Il Napoli, reduce da prestazioni altalenanti, affronta la gara con grande bisogno di riscatto. L’Inter, dal canto suo, arriva in Campania con fiducia e solidità, pronto a sfruttare ogni errore. Atmosfera tesa, tifosi mobilitati, e la sensazione che non sarà una partita semplice: in campo si incontrano progetti e ambizioni, ma anche bisogno di punti e risposte concrete.

Per la formazione partenopea, l’emergenza è seria. Contro l’Inter, Conte potrebbe puntare su uno schieramento pragmatico e rimaneggiato: dietro agiranno (ipoteticamente) Di Lorenzo e Spinazzola come esterni, con Beukema e Juan Jesus centrali. Il centrocampo sarà affidato a Gilmour come fulcro basso, con Politano e McTominay sulle corsie e De Bruyne insieme ad Anguissa nel cuore del reparto avanzato. In attacco, toccherà a Neres (oppure a un altro profilo offensivo) fare da punta centrale. L’Inter risponderà probabilmente con un 3-5-2 classico del proprio gusto tattico: Sommer in porta, difesa a tre con Akanji, Acerbi e Bastoni, esterni Dinamici come Dumfries e Dimarco, mediana con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan e in avanti la coppia Lautaro Martinez-Bonny pronta ad affondare sugli spazi.

Dirigerà la gara l’arbitro Maurizio Mariani, supportato dagli assistenti Bindoni e Baccini, con Ayroldi a quarto ufficiale e Marini-Pezzuto al VAR. Il fischio d’inizio si avvicina, e già sale l’adrenalina: il Napoli ha l’occasione per ritrovare fiducia e intensità, l’Inter per consolidare un cammino in casa degli avversari difficili. Sarà battaglia su ogni pallone: chi saprà gestire meglio tensione e ritmo potrebbe fare la differenza.