Conte scuote l’ambiente Napoli: “Diamo fastidio perché siamo in alto. Questo Napoli fa paura”

Alla vigilia del match di Champions contro l’Eintracht Francoforte, l’allenatore azzurro carica la squadra: “Serve compattezza e mentalità. Non dobbiamo farci condizionare dalle pressioni esterne”

Antonio Conte non cambia registro: determinazione, grinta e spirito di gruppo sono le parole chiave che accompagnano la vigilia del Napoli, atteso domani sera allo stadio Diego Armando Maradona per la sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. In conferenza stampa, il tecnico ha voluto lanciare un messaggio chiaro a tutto l’ambiente: “Il Napoli che lotta nelle prime posizioni dà fastidio e fa paura. È normale: quando sei protagonista, gli altri cercano di metterti pressione. Ma noi dobbiamo restare uniti e concentrati”. Conte ha poi aggiunto: “Non dobbiamo cadere nella trappola delle critiche o dell’euforia. Lavoro, equilibrio e fame: queste sono le nostre armi. La squadra ha un’anima e deve dimostrarlo in ogni partita”.

Gli azzurri arrivano all’appuntamento europeo con entusiasmo e qualche dubbio di formazione. Conte dovrebbe confermare il suo 3-4-2-1, affidandosi tra i pali a Meret, con Rrahmani, Juan Jesus e Di Lorenzo in difesa. A centrocampo agiranno Anguissa e Lobotka, affiancati da Olivera e Cajuste sugli esterni. Sulla trequarti spazio a Politano e Kvaratskhelia, a supporto dell’unica punta Osimhen, pronto a tornare protagonista anche in Europa.

Per l’Eintracht, l’allenatore Dino Toppmöller si affida al 3-4-1-2 con Trapp in porta, Tuta, Koch e Smolčić in difesa, Buttgereit e Max sugli esterni, Ebimbe e Skhiri in mezzo. In avanti il talento Chaïbi agirà dietro le punte Ekitike e Marmoush.

A dirigere l’incontro sarà l’arbitro inglese Michael Oliver, fischietto di grande esperienza internazionale.

Napoli si prepara così a una notte europea carica di significato. Conte, consapevole del peso della partita, sa che servirà la miglior versione della sua squadra: “Il rispetto per l’avversario è massimo, ma in casa nostra dobbiamo far sentire chi siamo. Questo Napoli deve continuare a far paura”.