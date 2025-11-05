Napoli sprecone, solo 0-0 con l’Eintracht Francoforte: notte amara in Champions League

Gli azzurri dominano ma non sfondano: Osimhen e Kvaratskhelia sciupano, Conte deluso dopo una gara controllata ma senza gol. Il passaggio del turno resta in bilico

4 novembre 2025 – Il Napoli di Antonio Conte non va oltre lo 0-0 contro l’Eintracht Francoforte nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League 2025/26. Al “Diego Armando Maradona” gli azzurri hanno creato tanto ma concretizzato poco, incagliandosi di fronte a una difesa tedesca ordinata e a un portiere, Trapp, in serata di grazia.

Conte ha confermato il suo classico 3-4-2-1 con Meret tra i pali, Rrahmani, Ostigard e Juan Jesus in difesa; Di Lorenzo e Olivera sugli esterni, Lobotka e Anguissa in mezzo; Politano e Kvaratskhelia dietro l’unica punta Osimhen. Dall’altra parte, l’Eintracht di Toppmöller ha risposto con un 3-4-3 compatto, pronto a ripartire in contropiede.

Nel primo tempo, il Napoli ha gestito il possesso (oltre il 65%) e colpito un palo con Osimhen al 27’, mentre Kvaratskhelia ha fallito una ghiotta occasione a inizio ripresa. L’Eintracht si è fatto vedere solo in un paio di ripartenze, fermate da un attento Meret. Nel finale, Conte ha tentato il tutto per tutto inserendo Raspadori e Zieliński, ma il risultato non è cambiato. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca e complica la corsa verso gli ottavi, con il Napoli che ora dovrà cercare punti decisivi nella prossima sfida in Germania.

Conte nel post-partita ha commentato con amarezza: “Abbiamo dominato, ma dobbiamo essere più cattivi sotto porta. Il Napoli che lotta dà fastidio, ma non dobbiamo fermarci.”