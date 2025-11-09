Campania al voto: destra e sinistra allo sprint finale tra promesse e appelli al voto

A due settimane dalle elezioni regionali, il confronto politico entra nel vivo. Fico e Cirielli si contendono la guida della Regione tra promesse di cambiamento e richiami alla continuità

La Campania si prepara a un appuntamento cruciale con le urne: il 23 novembre i cittadini sceglieranno il nuovo presidente della Regione e il clima politico è ormai incandescente. Le piazze si riempiono, i leader moltiplicano gli incontri pubblici e le dichiarazioni si fanno sempre più accese in vista di un voto che potrebbe segnare una svolta dopo anni di governo di centrosinistra.

Nel fronte progressista, Roberto Fico guida la coalizione composta da Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. L’ex presidente della Camera ha impostato la sua campagna sul tema del rinnovamento e della trasparenza. “La Campania deve voltare pagina senza perdere ciò che di buono è stato fatto” ha dichiarato “Vogliamo una Regione più giusta, più verde e più vicina ai bisogni reali delle persone”. Accanto a lui, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha sottolineato la forza del radicamento locale e la necessità di mantenere una visione unitaria: “Il centrosinistra in Campania ha solide radici. La sfida è continuare a costruire con responsabilità e concretezza”. Non manca però l’ombra lunga di Vincenzo De Luca, che, pur non essendo in corsa, resta una figura influente nel panorama regionale. “Non permetterò che la Campania torni indietro” ha detto in una recente intervista “Abbiamo cambiato questa terra e non possiamo permetterci di perderne i risultati”.

Sul fronte del centrodestra, Edmondo Cirielli si presenta come il candidato del cambiamento. Sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, il viceministro degli Esteri ha puntato il suo messaggio sulla necessità di discontinuità. “La Campania non è di nessuno” ha affermato “È tempo di restituire ai cittadini una guida diversa, capace di creare lavoro, sicurezza e sviluppo”. La premier Giorgia Meloni ha partecipato a diversi eventi elettorali in suo sostegno, rilanciando con forza la sfida al centrosinistra: “Dopo anni di potere nelle stesse mani, i campani meritano un’alternativa. Vogliamo una Regione che funzioni, che premi il merito e che non lasci indietro nessuno”.

Nel frattempo, le liste civiche e i movimenti locali provano a ritagliarsi uno spazio nel dibattito politico, ma la sfida resta principalmente tra Fico e Cirielli. I temi dominanti sono lo sviluppo economico, la gestione dei fondi europei, il lavoro giovanile e la sanità, con entrambi gli schieramenti che promettono una svolta concreta. La Campania si avvicina dunque a un voto ad alta tensione. Tra promesse di rinascita, accuse incrociate e appelli alla partecipazione, il 23 novembre rappresenterà un passaggio decisivo non solo per il futuro della Regione, ma anche per gli equilibri politici nazionali. Nelle prossime due settimane, ogni parola e ogni gesto dei candidati potranno fare la differenza in una corsa che si preannuncia combattuta fino all’ultimo voto.