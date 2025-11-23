Sfida al Maradona: il Napoli ospita l’Atalanta nella 12ª giornata

Con Conte alla ricerca di riscatto dopo la pausa, l’Atalanta fa il suo esordio con Palladino: calcio d’inizio alle 20:45, in diretta su Sky e DAZN



Questa sera, sabato 22 novembre 2025, il Napoli torna in campo allo stadio Diego Armando Maradona per affrontare l’Atalanta in una partita cruciale della 12ª giornata di Serie A. Il fischio d’inizio è previsto alle 20:45.

Dopo la pausa per le nazionali, gli azzurri guidati da Antonio Conte cercano un’iniezione di fiducia e una vittoria che rilanci le ambizioni di vertice. ANSA.it Sul fronte opposto, l’Atalanta affronta il match con un nuovo allenatore: Raffaele Palladino fa il suo esordio sulla panchina bergamasca.

Probabili formazioni

Napoli (4-1-4-1): Milinković-Savic tra i pali; in difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera; a centrocampo Lobotka; Politano, Elmas, McTominay, Neres in linea avanzata; in attacco Højlund come punta.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi in porta; Kossounou, Hien e Djimsiti in difesa; Bellanova, de Roon, Ederson e Zappacosta a centrocampo; De Ketelaere e Lookman alle spalle di Scamacca.

Dove vederla

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, e altri canali Sky, oltre che in streaming su DAZN e sulla piattaforma NOW.

Contesto e motivazioni

Per il Napoli è un momento chiave: la squadra ha bisogno di confermare le proprie potenzialità, soprattutto dopo un avvio di stagione che ha alternato alti e bassi. Conte, mai troppo loquace in conferenza, punta tutto sulla compattezza e sulla determinazione.

L’Atalanta, dal canto suo, vive una fase di cambiamento. L’arrivo di Palladino porta entusiasmo ma anche pressione: il tecnico deve dimostrare di poter dare una direzione nuova, mentre i giocatori vogliono dimostrare di potersi rialzare.