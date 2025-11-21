Maltempo in Campania, giorni di allerta: piogge diffuse e rischio idrogeologico sotto osservazione

Temporali, vento forte e terreni saturi: la Protezione Civile prolunga le allerte mentre Napoli chiude parchi e aree verdi. Monitoraggio continuo nelle zone più fragili della regione



Napoli, 21 novembre 2025 – La Campania sta vivendo giorni di forte instabilità meteo, con allerte che si susseguono e un quadro in continua evoluzione. Le piogge degli ultimi giorni, spesso accompagnate da rovesci improvvisi e vento sostenuto, hanno saturato i terreni e aumentato l’attenzione sul rischio idrogeologico in diverse aree della regione. La Protezione Civile ha emanato più volte allerta meteo gialla, confermata anche per oggi, alla luce delle precipitazioni diffuse che continuano a interessare gran parte del territorio campano. A essere monitorati in particolare sono i corsi d’acqua minori, le zone collinari e quei comuni che già in passato hanno registrato criticità durante le fasi di maltempo intenso.

A Napoli, come previsto dai protocolli di sicurezza, il Comune ha disposto in questi giorni la chiusura temporanea dei parchi cittadini e delle aree verdi pubbliche, per prevenire situazioni di pericolo legate alle raffiche di vento e alla possibile caduta di rami. Limitazioni anche per l’accesso alle spiagge libere, dove il mare agitato ha spinto a nuove misure di cautela. Il maltempo ha causato disagi alla mobilità urbana ed extraurbana, con rallentamenti sulle principali arterie, qualche linea del trasporto pubblico in ritardo e incidenti minori legati alla scarsa visibilità e al manto stradale reso scivoloso dalla pioggia.

Nei comuni della provincia, diversi sindaci hanno rivolto ai cittadini inviti alla prudenza, raccomandando di evitare spostamenti non necessari, fare attenzione ai sottopassi soggetti ad allagamento e segnalare eventuali criticità. Le squadre di protezione civile locale sono state mobilitate per monitorare gli alvei, verificare la tenuta dei canali e intervenire dove necessario. L’evoluzione del quadro meteorologico resta incerta: nelle prossime ore sono attese nuove valutazioni da parte degli esperti, che non escludono ulteriori allerte qualora le condizioni non dovessero migliorare. Per la popolazione, resta fondamentale seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare comportamenti responsabili durante questa fase di maltempo prolungato.