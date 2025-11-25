Calcio: il Napoli domina l’Atalanta e vince al Maradona per 3 a 1

Con una doppietta di Neres e il gol di Lang, il Napoli stende l’Atalanta nel primo tempo e resiste dopo il gol di Scamacca

Il Napoli ha battuto l’Atalanta 3 a 1 nella dodicesima giornata di Serie A, grazie a una prestazione brillante soprattutto nel primo tempo. La partita si è giocata allo Stadio Diego Armando Maradona, sotto la guida tecnica di Antonio Conte per il Napoli e di Raffaele Palladino per l’Atalanta.

Formazioni:

Napoli (3-4-3): Milinković-Savić; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutiérrez; Neres, Højlund, Lang. Allenatore: Conte.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor; Bellanova, Éderson, de Roon, Zappacosta; Pasalić; De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Palladino.

Marcatori:

Napoli: David Neres al 17′ e al 38′, Noa Lang al 45′ del primo tempo.

Atalanta: Gianluca Scamacca al 52′ (secondo tempo).

Il Napoli parte forte e domina il primo tempo: con due gol di Neres e un colpo di testa di Lang gli azzurri chiudono i primi 45 minuti sul 3,0. Nella ripresa l’Atalanta reagisce, Scamacca accorcia le distanze ma non basta per ribaltare il risultato. Sul piano tattico, Conte ha scelto un 3-4-3 spregiudicato, con un centrocampo solido e attaccanti rapidi, mentre l’Atalanta ha provato a contenere e ripartire, ma non è riuscita a gestire le accelerazioni degli azzurri. Questa vittoria rilancia il Napoli nella corsa verso i vertici della classifica, dando un segnale forte di forza e continuità.