Regionali, Fico trionfa in Campania: nuovo capitolo per Palazzo Santa Lucia

Con oltre il 57-59 % dei voti, Roberto Fico vince le regionali; Cirielli si congratula, il neoeletto promette “essere il presidente di tutti”

Napoli, 24 novembre 2025 – Le elezioni regionali in Campania si chiudono con una vittoria netta per Roberto Fico (M5S / centrosinistra), che secondo le prime proiezioni ha conquistato tra il 57 % e il 59,5 % dei voti. Il suo principale avversario, Edmondo Cirielli (centrodestra), si attesta intorno al 35-36 %, secondo le fonti. L’affluenza, in calo rispetto alle elezioni precedenti, è stata di circa il 44,05 %. Questo voto segna la fine dell’era di Vincenzo De Luca, che ha guidato la Regione per dieci anni, ma non poteva ricandidarsi a causa del limite di mandati.

Nei primi commenti pubblici, Fico ha dichiarato: “Sarò il presidente di tutti, da domani al lavoro”. Il Movimento 5 Stelle ha subito festeggiato la sua vittoria come un’importante conquista al Sud, mentre il Partito Democratico regionale ha interpretato il risultato come un riconoscimento dell’unità di coalizione. Dall’altra parte, Cirielli ha ammesso la sconfitta con toni concilianti: nei suoi messaggi rivolti al centrodestra ha parlato di “una sfida coraggiosa”, ma ha riconosciuto la vittoria dell’avversario. In sintesi, la Campania inaugura una nuova fase politica sotto la guida di Fico, e il neogovernatore entra subito nel vivo promettendo concretezza e inclusione per tutti i cittadini.