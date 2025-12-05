Giugliano in Campania: “Atmosfere di Natale – Eventi sotto l’albero 2025”

A Giugliano in Campania il più ricco programma mai organizzato, con la presenza di Mr. Hyde, Ciro Ceruti, I Ditelo Voi, le Ebbanesis, la NCCP

Giugliano in Campania, 4 dicembre 2025 – È tutto pronto per gli eventi del più corposo cartellone di eventi che la città di Giugliano in Campania abbia mai visto. “Atmosfere di Natale – Eventi sotto l’albero 2025” è il titolo di una rassegna che unisce musica, teatro, laboratori per bambini, mostre, animazione nelle strade e tanti altri eventi culturali, sociali e ricreativi, che coinvolgeranno i cittadini del centro ma anche della fascia costiera.

Si inizia il 6 dicembre con l’accensione delle luminarie cittadine con performance dei Mr. Hyde il 6 dicembre alle 18.30. Nei giorni seguenti, in piazza Matteotti, si terranno gli spettacoli di noti artisti nazionali come Ciro Ceruti, I Ditelo Voi, le Ebbanesis, la Nuova Compagnia di Canto Popolare, mentre Gianfranco Gallo terrà un recital alla Chiesa delle Concezioniste. Di grande rilevanza anche il villaggio di Harry Potter e quello del Grinch presso il primo circolo didattico, nonché Candyland – il villaggio delle Caramelle, in fascia costiera, con attività dedicate a tutti i bambini. La vigilia di Natale piazza Matteotti si animerà con il tradizionale brindisi prenatalizio anche grazie alla musica di Gabriele Esposito. Sempre in piazza Matteotti, il pomeriggio del 31 dicembre ci si scambierà gli auguri per l’inizio del nuovo anno con la simpatia di Tony Tammaro. Per tutto il periodo, poi, sarà possibile divertirsi pattinando sulla pista che sarà montata nei pressi di piazza Gramsci. Numerose, poi, le iniziative messe in campo dai commercianti di tutta la città per animare strade e piazze.

Il cartellone è stato fortemente voluto dal sindaco Diego Nicola D’Alterio, dall’assessore alla cultura e agli eventi Marco Sepe, dall’assessore alle politiche sociali Bianca Sepe, dall’assessore al commercio Alfonso Sequino. La direzione artistica è affidata al dirigente Michele M. Ippolito. Il programma completo è disponibile sulla homepage del sito del Comune.

“Quest’anno – dichiara il sindaco D’Alterio – Giugliano si veste di luce, tradizione e comunità: la città non aveva mai visto un programma così ricco. Il cartellone di eventi natalizi che abbiamo costruito è un invito a vivere la città, a riscoprire i suoi luoghi e a sentirsi parte di una comunità viva e accogliente. Abbiamo voluto dare spazio a tutte le anime di Giugliano: alle famiglie, ai bambini, ai giovani, alle associazioni, alle parrocchie, agli artisti e ai commercianti. Questo Natale sarà fatto di musica, presepi, mercatini, laboratori, spettacoli e solidarietà. Un programma condiviso, perché solo insieme possiamo trasformare il nostro territorio in un luogo in cui è bello restare e tornare. Grazie a tutti coloro che, con passione, stanno contribuendo a rendere possibile tutto questo.”

Per l’assessore Marco Sepe “il Natale a Giugliano sarà un momento di bellezza, tradizione e partecipazione. Abbiamo costruito un programma che valorizza le energie culturali del territorio e che vuole parlare a tutte le generazioni. Sarà una festa della comunità, nei luoghi della nostra identità.”