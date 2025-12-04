Coppa Italia: Napoli fatica, soffre ma vince. Ai rigori il Cagliari cade e gli azzurri volano ai quarti

Un colpo di testa di Lucca illude il Napoli, Esposito risponde: ai rigori decide Milinković-Savić

Napoli, 3 dicembre 2025 – Allo stadio “Stadio Diego Armando Maradona” di Fuorigrotta va in scena un ottavo di finale di Coppa Italia ricco di pathos: il Napoli, pur cambiando in grande parte l’undici titolare, riesce a spuntarla contro il Cagliari solo dopo una interminabile serie di calci di rigore — 10-9 il risultato finale dopo l’1-1 nei 90 minuti. I partenopei partono con un turnover deciso da parte del tecnico Antonio Conte, confermando solo pochi elementi rispetto alla sfida contro la Roma: tra questi restano in campo il portiere Vanja Milinković‑Savić, Olivera e Beukema. Il Napoli crea le occasioni migliori e trova il vantaggio al 28′: cross di Antonio Vergara sul secondo palo e colpo di testa vincente di Lorenzo Lucca, che anticipa la difesa e insacca. Nel secondo tempo il Cagliari cambia marcia: a 67′ lo spunto decisivo porta il pareggio con Sebastiano Esposito, bravo a sfruttare un rimpallo in area e battere Milinković-Savić.

Dopo un forcing azzurro nel finale — con tiri pericolosi di McTominay e Neres — il risultato non cambia: si va ai calci di rigore. Dal dischetto inizia una lunga lotteria: segnalati errori da parte di entrambi i club, con tensione crescente ad ogni penalty. L’errore decisivo arriva da Zito Luvumbo del Cagliari: il suo tiro viene respinto da Milinković-Savić, che poco dopo festeggia la parata decisiva. Subito dopo Alessandro Buongiorno trasforma il rigore che regala la qualificazione al Napoli.

Nonostante qualche fischio verso Lucca, il bilancio per il Napoli è positivo: il turno passa, e la squadra di Conte si guadagna i quarti di finale, dove affronterà la vincente tra ACF Fiorentina e Como 1907. La vittoria del Napoli non è stata netta, ma dimostra carattere e riscatta le difficoltà: la Coppa Italia resta un obiettivo concreto per gli azzurri, che adesso sognano in grande.