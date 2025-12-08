Dante a Forcella, il teatro e l’arte per gli adolescenti di Napoli

Aprono le selezioni online per il nuovo progetto creativo ispirato alla Divina Commedia

Napoli, 7 dicembre 2025 – Parte a dicembre nel ventre di Napoli “Dante a Forcella”, un progetto creativo gratuito dedicato agli adolescenti dai 13 ai 17 anni di Napoli e provincia realizzato dal Museodivino in collaborazione con la biblioteca Annalisa Durante, luogo simbolo della rinascita culturale del quartiere di Forcella e della lotta culturale all’illegalità. “Arte e gioco sono metodologie ideali per sviluppare delle sane dinamiche relazionali, stimolando la creatività individuale nel rispetto reciproco” racconta Silvia Corsi, direttrice di Museodivino e conduttrice del laboratorio artistico che sfocerà nel 2026 in uno spettacolo da presentare a concorsi nazionali ed internazionali per adolescenti. “Le caratteristiche dei singoli possono essere messe in luce a favore del lavoro comune: c’è chi ama recitare o cantare, chi preferisce scrivere o disegnare, chi vuole giocare. Tutti saranno protagonisti. Il sottotitolo “Inferno Napoli Paradiso” significa che per noi Napoli è come la seconda cantica della Divina Commedia, sospesa tra gli abissi e il cielo, luogo di canto e musica, amicizia e dolcezza”.

Le selezioni si svolgeranno online a partire dall’8 dicembre e non è richiesta nessuna esperienza, si tratterà infatti di semplici colloqui attitudinali in cui i giovani partecipanti potranno conoscere i dettagli del progetto, e per iscriversi è sufficiente collegarsi al sito www.danteaforcella.it o contattare l’associazione all’indirizzo progettosophia@gmail.com.

I risultati saranno divulgati il 17 dicembre nell’ambito di “Metamorfosi il Festival della Bellezza e dell’Inclusione”, presso la Biblioteca Annalisa Durante. “Ci incontriamo di nuovo nel nome di Dante”, racconta Pino Perna, presidente dell’associazione dedicata alla giovane vittima innocente della camorra “qui dove già nel Settecentenario della morte del Sommo Poeta, celebrata nel 2021, Annalisa Durante vestì i panni di Virgilio nel condurre Dante fuori dalla selva oscura dei vicoli di Forcella, allontandolo dalle belve della camorra, nella riscrittura del Primo Canto dell’Inferno realizzata dagli studenti del quartiere e confluita nella pubblicazione di Guida Editori, intitolata appunto Dante a Forcella. Come allora, anche oggi Forcella diventa luogo di stimolo educativo e creativo, simbolo del discernimento tra il bene e il male.”

Dante a Forcella è uno dei cardini di “Cultura in Gioco – Scacco matto all’esclusione”, un progetto riconosciuto a livello nazionale con cui, oltre ai laboratori per adolescenti, si realizzeranno corsi di teatro, scacchi e scultura per i più piccini e uno sportello di primo ascolto psicologico per giovani e famiglie di Forcella, con particolare attenzione ai disturbi alimentari e alle donne vittime di violenza.

Dove

Museodivino, Via San Giovanni Maggiore Pignatelli 1b, Napoli

Centro Giovanile Annalisa Durante – Spazio Comunale Piazza Forcella, Via Vicaria Vecchia 23, Napoli

Quando

Le selezioni online aprono lunedì 8 dicembre e si concludono mercoledì 17 dicembre

Come partecipare

Per le selezioni compilare il form su www.danteaforcella.it

I laboratori per bambini non prevedono selezioni

Ulteriori info e iscrizioni: progettosophia@gmail.com | 339.4640080