Natale senza confini: sette spettacoli per un Natale di comunità, incontro e dialogo

Dal 12 al 28 dicembre 2025, nella Chiesa di Santa Croce al Purgatorio a Napoli (Piazza Mercato)

La Fondazione Il Canto di Virgilio presenta una rassegna di teatro, musica, danza e poesia promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito della rassegna “Altri Natali 2025”. Sono sette gli appuntamenti, uno per ogni fine settimana, che trasformano uno spazio sacro di straordinario valore in un vivace centro di produzione culturale, dove l’arte diventa strumento di incontro, dialogo e condivisione autentica.

L’ingresso è gratuito con prenotazione su Eventbrite.

Sette spettacoli, un’unica voce: l’arte che costruisce ponti

“Natale senza confini” si propone di raccontare un Natale che non separa ma avvicina, che non lascia ai margini ma accoglie, riconoscendo e celebrando la dignità di ciascuno attraverso il linguaggio universale dell’arte. Un cartellone unico, sette modi diversi di declinare il tema dell’essere comunità, dove teatro, musica, danza e poesia si fondono in un percorso che fa del periodo natalizio un tempo di apertura e di riflessione corale.

Il programma nel dettaglio:

Venerdì 12 dicembre 2025, ore 18.00 – pice teatrale Luna d’Oriente

di Gennaro Monti. Con Gennaro Monti e Sonia De Rosa.

Una notte di Natale sospesa: un uomo e una donna, di culture e fedi diverse, pregano i rispettivi Dei. Le loro preghiere prendono forma e dialogano, in un inno alla possibilità di convivere riconoscendo nell’altro un compagno di cammino.

Sabato 13 dicembre 2025, ore 18.00 L’Armonia Ritrovata – opera musicale di Raffaello Converso. Orchestrazioni di Roberto De Simone.

Con Raffaello Converso, Franco Ponzo, Edoardo Converso ed Enzo Grimaldi.

Un viaggio musicale che intreccia villanelle del Cinquecento, arie di Mozart, pagine di Pasolini e brani inediti di Roberto De Simone, dimostrando come la musica sia da sempre incontro e contaminazione tra popolare e colto.

Domenica 14 dicembre 2025, ore 18.00 Voci di Natale – opera musicale di Annamaria Russo.

Con Marianita Carfora, Andrea De Rosa, Peppe Papa, Alfredo Mundo.

La tradizione orale napoletana prende vita attraverso leggende, santi e spiriti. Non la Napoli da cartolina, ma quella vera, che custodisce nel racconto collettivo il senso più profondo del Natale come festa di tutti.

Sabato 20 dicembre 2025, ore 18.00 Naufragio. Nomi e immagini dal dolore dei migranti – opera teatrale scritta e diretta da Rosario Diana.

Con Andrea Renzi, Martina Di Leva, Arianna Montella e Lucio Miele.

Uno spettacolo filosofico in cui la cronaca diventa poesia. Voci recitanti, musica e danza si uniscono per dare dignità a chi attraversa il mare, invitando a vedere le migrazioni come una parte viva della nostra comunità.

Domenica 21 dicembre 2025, ore 18.00 Nascette lu Messia – opera musicale di Marina Bruno.

Con Marina Bruno, Giovanni Migliaccio e Carmine D’Aniello.

Melodie popolari del Sud, canti colti ed echi etnici si fondono in un omaggio a Roberto De Simone. La musica si conferma linguaggio universale dell’accoglienza, dalle nenie popolari ai brani per gli Inti Illimani.

Sabato 27 dicembre 2025, ore 18.00 Nel nome di Maria – opera musicale di Elisabetta D’Acunzo.

Con Elisabetta D’Acunzo, Aniello Palomba, Enrico Valanzuolo e Davide Costagliola.

La figura di Maria è restituita nella sua dimensione umana di madre e viandante. Canti sacri e profani si intrecciano alle parole di Erri De Luca, facendo di Maria un simbolo universale di maternità e custodia.

Domenica 28 dicembre 2025, ore 18.00 – piece teatrale Montedidio.

Tratto dal romanzo di Erri De Luca.

Adattamento e regia di Annamaria Russo con Nico Ciliberti e Rocco Zaccagnini.

Il racconto della crescita di un ragazzo in una città che rinasce dal dopoguerra. Una storia sull’incontro con l’altro, sulla solidarietà e sui legami che trasformano la solitudine in appartenenza.

Informazioni:

Tel. 081 342 5603