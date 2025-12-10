Il Napoli doma la Juventus: al Maradona finisce 2-1 con una doppietta di Højlund

Gli azzurri partono forte, subiscono il pari di Yildiz ma ritrovano il vantaggio nel finale grazie al loro centravanti, firmando una vittoria meritata in una serata intensa e ricca di emozioni al Maradona

Napoli – La sera del 7 dicembre 2025 al Stadio Diego Armando Maradona è iniziata nel migliore dei modi per il Napoli: già al 7′, un cross di David Neres ha trovato Højlund pronto alla deviazione vincente, portando i padroni di casa sull’1-0. Quella rete — rapida e quasi improvvisa — ha messo subito pressione sulla Juventus e dato un chiaro segnale sulle intenzioni degli azzurri. Il Napoli ha tenuto il controllo per buona parte della prima frazione, gestendo i ritmi e difendendosi con ordine. Nonostante qualche affondo della Juve, gli ospiti hanno faticato a creare pericoli concreti, restando in larga parte contenuti dalla solidità del centrocampo e della difesa partenopea. Nel secondo tempo, però, la Juventus ha saputo trovare la via del gol grazie a Kenan Yildiz, abile a finalizzare un’azione di ripartenza al 59′ con un diagonale preciso che ha trafitto la retroguardia del Napoli. Al 59′, dunque, la partita è tornata in equilibrio: 1-1 e tutto da giocare.

Ma la risposta del Napoli non si è fatta attendere. Con pazienza e determinazione, gli azzurri hanno ristabilito il dominio territoriale, riprendendo a tessere gioco e cercando spazi in profondità. L’episodio chiave è arrivato al 78′, quando, su un cross dalla fascia, la respinta di un difensore bianconero — in un momento di confusione — ha favorito Højlund, il quale, da pochi passi, ha trovato il tempo giusto per un colpo di testa che si è rivelato letale: 2-1 e Maradona in delirio.

Da lì in avanti, la Juventus ha provato a reagire, ma la difesa del Napoli ha retto bene, sfruttando l’inerzia psicologica del vantaggio e la determinazione di un gruppo compatto. I bianconeri — pur tentando qualche incursione — non hanno mai messo davvero in pericolo la porta di casa. In attacco, la manovra si è spesso inceppata, la costruzione sterile: troppo poco per impensierire seriamente gli avversari. Alla fine, la vittoria del Napoli è apparsa meritata: nonostante un momento di difficoltà a inizio ripresa, gli uomini di Antonio Conte hanno saputo reagire rapidamente, mostrando lucidità e sangue freddo. Højlund, come annunciato da molti nei giorni precedenti, è stato l’uomo-chiave: un gol lampo all’inizio e una zampata definitiva nel momento giusto.

Per la Juventus, invece — guidata da Luciano Spalletti, tornato al Maradona per la prima volta da ex — è stata una serata amara. Nonostante il pareggio provvisorio, la squadra non è riuscita a tenere il ritmo, ha sofferto la pressione e, soprattutto, non ha saputo concretizzare le poche occasioni avute. La sconfitta — prima nel suo ritorno in campionato — lascia diverse perplessità sulle scelte tattiche e sull’efficacia della manovra offensiva. Alla fine, questa partita ha consegnato al Napoli i tre punti — e la vetta temporanea della classifica — ma soprattutto ha rilanciato le ambizioni del club, grazie a un Højlund in stato di grazia e a una prestazione collettiva convincente. Per la Juventus, invece, restano interrogativi: su come reagire da una serata difficile e su cosa cambiare per evitare di ripetere simili passi falsi nelle prossime sfide.