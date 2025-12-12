Champions League: il Napoli cade in trasferta contro il Benfica

All’Estádio da Luz finisce 2-0: Ríos e Barreiro stendono gli azzurri. Conte sconfitto da Mourinho, qualificazione più complicata
11 dicembre 2025 – Il Napoli esce sconfitto dall’Estádio da Luz, dove il Benfica di José Mourinho si impone per 2-0 in una serata difficile per la squadra di Antonio Conte. La partita prende una piega negativa già al ventesimo minuto, quando Richard Ríos approfitta di un’azione confusa in area partenopea e trova il gol dell’1-0. Gli azzurri provano a reagire senza però riuscire a creare reali pericoli, mentre i portoghesi mantengono il controllo del gioco.
L’inizio della ripresa è ancora più amaro: dopo appena quattro minuti, Leandro Barreiro firma il raddoppio con un tiro preciso che spegne ogni tentativo di rimonta. Da quel momento il Napoli cerca di alzare il ritmo, ma la difesa del Benfica non concede varchi e il risultato rimane invariato fino al triplice fischio. La gara, diretta dallo sloveno Slavko Vincic, si conclude così con una sconfitta che complica il cammino europeo degli azzurri. Allo stadio di Lisbona si respira entusiasmo per la vittoria dei padroni di casa, mentre il Napoli lascia il Portogallo con la consapevolezza di dover cambiare marcia per continuare il suo percorso in Champions League.