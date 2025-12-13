Amalfi, la Letterina per Babbo Natale su pregiata carta bambagina realizzata a mano

Il laboratorio dedicato ai bambini: un’idea romantica, tra fantasia e manualità, alla scoperta della grande tradizione delle antiche cartiere di Amalfi, protagonista nella “Rete delle Città della Carta”

Amalfi, 12 dicembre 2025 – È il momento più amato e atteso da tutti i bambini! La letterina per Babbo Natale diventa un laboratorio creativo utilizzando la pregiata carta d’Amalfi realizzata a mano al Museo della Carta. L’evento rientra nel “Natale dei Piccoli”, l’articolato programma dedicato esclusivamente ai bimbi, ideato dall’Amministrazione di Amalfi guidata dal Sindaco Daniele Milano. Attività pensate per i più piccoli, alla scoperta dell’antico patrimonio culturale della Città, una delle più antiche città della carta dal Medioevo, in epoca ducale. Nei giorni di sabato 13 e 20 dicembre 2025 (dalle ore 11 alle 13) tutti i bimbi potranno realizzare a mano il proprio foglio di carta, farlo asciugare e affidare poi alla letterina tutti i sogni e i desideri che, infine, potrà essere consegnata direttamente a Babbo Natale che il giorno della Vigilia, il 24 dicembre, farà tappa all’Arsenale della Repubblica.

“Un’esperienza creativa che permette ai più piccoli di scoprire le antiche tecniche cartarie amalfitane e vivere la magia del Natale in un luogo storico della città, come il Museo della Carta – sottolinea il Sindaco Daniele Milano – La tradizione millenaria di Amalfi legata alla produzione della carta bambagina è protagonista della Rete delle Città della Carta, un virtuoso progetto promosso da Comieco in collaborazione con Fondazione Symbola. L’iniziativa, presentata lo scorso 18 settembre ad Assisi con la sottoscrizione del Manifesto della rete e potenziata dall’assemblea svoltasi al Congresso Nazionale ANCI, intende dar vita a un impegno collettivo per trasformare la carta in leva di rigenerazione territoriale, innovazione ambientale e coesione sociale. La nostra Città con la sua tradizione legata alla carta bambagina è stata sempre proiettata al futuro, perché ha saputo integrare innovazione e sostenibilità”.

Amalfi, infatti, è una delle più antiche città della carta, che dall’epoca ducale a oggi, si è resa protagonista di processi innovativi nella produzione dei suoi fogli di bambagina. Una storia millenaria in una produzione che rappresenta un vanto.

“La filosofia che accompagna Il Natale dei Piccoli è sempre la stessa, ovvero ‘imparare facendo’ – insiste la consigliera alla Cultura e agli Eventi, Enza Cobalto – Stimolare quindi la fantasia, favorire l’aggregazione, l’incontro, l’inclusione, la solidarietà e al tempo stesso, trasmettere la grande tradizione identitaria di Amalfi, come la letterina di Babbo Natale scritta però su foglio di carta realizzata a mano dagli stessi bimbi. Un’idea romantica di una lettera scritta a mano, senza device digitali, attraverso cui rivive la grande storia di Amalfi e delle antiche cartiere della Valle dei Mulini, che ogni anno registra il sold out”.