Udinese–Napoli: sfida di Serie A sotto i riflettori nel turno di domenica

Gli azzurri di Conte fanno visita ai bianconeri di Runjaic nella gara di domani: clima da sfida vera, tra ambizioni e punti pesanti

Napoli, 13 dicembre 2025 – Domani pomeriggio il Napoli torna in campo in trasferta per affrontare l’Udinese allo stadio Bluenergy di Udine, in una sfida valida per il campionato di Serie A che mette in palio punti importanti per entrambe le squadre. Gli azzurri arrivano all’appuntamento con l’obiettivo di dare continuità ai risultati e restare agganciati alle zone alte della classifica, mentre l’Udinese cerca una prestazione di spessore davanti al proprio pubblico per rilanciare il proprio cammino stagionale.

Sulla panchina friulana siede Kosta Runjaic, tecnico che ha dato all’Udinese un’identità basata su compattezza e intensità, soprattutto nelle gare interne. Di fronte ci sarà il Napoli di Antonio Conte, chiamato a confermare solidità e personalità anche lontano dal Maradona, qualità sulle quali l’allenatore azzurro sta insistendo fin dall’inizio della stagione.

La direzione di gara è stata affidata a Simone Sozza, arbitro designato per un match che si preannuncia combattuto, con ritmi alti e diversi duelli chiave soprattutto in mezzo al campo.

Per quanto riguarda le scelte di formazione, l’Udinese dovrebbe presentarsi con il consueto assetto a tre in difesa, affidandosi a Okoye tra i pali e a una linea arretrata composta da Bertola, Kabasele e Solet. A centrocampo spazio a Zanoli e Rui Modesto sulle corsie, con Ekkelenkamp, Karlström e Piotrowski chiamati a garantire equilibrio e sostanza nella zona centrale. In avanti il peso dell’attacco dovrebbe ricadere sulla coppia formata da Zaniolo e Davis.

Il Napoli dovrebbe rispondere con un modulo speculare, puntando su Milinković-Savić in porta e su una difesa a tre guidata da Rrahmani, affiancato da Beukema e Buongiorno. Sulle fasce agiranno Di Lorenzo e Spinazzola, con McTominay ed Elmas al centro per dare qualità e inserimenti. In attacco Conte dovrebbe affidarsi a Politano e Neres a supporto di Højlund, riferimento centrale del reparto offensivo.

Il confronto tra Udinese e Napoli promette equilibrio e intensità, con gli azzurri leggermente favoriti sulla carta ma consapevoli delle difficoltà che storicamente il campo friulano sa riservare. Per entrambe, la partita di domani rappresenta un passaggio significativo della stagione, utile a misurare ambizioni e continuità in un campionato che entra sempre più nel vivo.