L’Udinese sorprende il Napoli: vittoria di carattere in Serie A

Al Bluenergy Stadium i friulani battono 1-0 gli Azzurri con una splendida rete di Ekkelenkamp, interrompendo l’assalto al primato e lasciando il Napoli a inseguire in classifica

15 dicembre 2025 – Nel pomeriggio di domenica, nella quindicesima giornata di Serie A, l’Udinese ha fermato il Napoli imponendosi 1-0 allo Stadio Bluenergy di Udine. La partita è stata equilibrata per lunghi tratti, con entrambe le squadre attente in fase difensiva e poche occasioni net­- te nei primi 45 minuti. Gli Azzurri, reduci da una sconfitta in Champions League, hanno cercato di prendere l’iniziativa, ma senza riuscire a creare pericoli concreti per il portiere avversario. SSC Napoli+1

La svolta è arrivata nella ripresa: al 73′ Jurgen Ekkelenkamp ha ricevuto palla al limite dell’area e con un destro di precisione ha infilato il pallone sotto l’incrocio, superando Vanja Milinković-Savić e portando in vantaggio i friulani. Questo gol è risultato decisivo, nonostante le proteste azzurre censurate da alcune azioni precedenti con gol annullati e una traversa colpita dalla squadra di casa. Sky Sport+1

Nel finale il Napoli ha provato a reagire, con Rasmus Højlund e Lorenzo Lucca che si sono resi pericolosi in area, ma senza trovare il gol del pareggio. Con questo risultato, l’Udinese conquista tre punti preziosi e interrompe una lunga serie di risultati negativi contro il Napoli, mentre gli uomini di Antonio Conte vedono sfumare l’occasione di balzare in testa alla classifica. soccernews.com

Marcatore:

73′ – Jurgen Ekkelenkamp (Udinese)