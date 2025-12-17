Il sangue di San Gennaro si scioglie ancora: Napoli rinnova il suo miracolo

Alle 9:13, nella Cappella del Tesoro del Duomo, si è compiuto il prodigio del 16 dicembre: fede, tradizione e identità cittadina si incontrano nel ricordo del 1631



Napoli si è fermata, ancora una volta, davanti al mistero. Questa mattina, alle 9:13, nella Cappella del Tesoro del Duomo di Napoli, il sangue di San Gennaro si è sciolto, rinnovando uno dei riti più sentiti e simbolici della città.

Il prodigio del 16 dicembre rievoca l’evento del 1631, quando l’intercessione del Santo, secondo la tradizione, fermò l’eruzione del Vesuvio che minacciava Napoli. Da allora, ogni anno, questo appuntamento rappresenta un momento di profonda partecipazione collettiva, in cui fede popolare, storia e identità si intrecciano. Fedeli, cittadini e turisti hanno seguito con emozione l’annuncio dello scioglimento, accolto da applausi e preghiere. Un segno che, per i napoletani, va oltre il dato religioso: è un gesto di speranza, un messaggio di protezione e continuità che attraversa i secoli. In una città abituata a convivere con le sfide e le contraddizioni, il miracolo di San Gennaro resta un punto fermo, un rito che unisce generazioni diverse e ricorda a Napoli la forza delle proprie