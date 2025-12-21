A San Giorgio a Cremano arriva la prima edizione di “Christmas Night”, il festival musicale natalizio

Dal 20 al 22 dicembre presso l’Auditorium Prico

Dal 20 al 22 dicembre San Giorgio a Cremano si accende di musica, parole ed emozioni con la prima edizione di “Christmas Night”, il festival musicale natalizio che si terrà presso l’Auditorium Prico. La rassegna, organizzata dall’ODV Hypocrites con finanziamento della Città Metropolitana di Napoli ha la direzione musicale di Fabio Micera, nasce con l’obiettivo di valorizzare la periferia napoletana durante il periodo natalizio, creando occasioni di incontro, cultura e condivisione per tutte le fasce d’età.

Reading, laboratori per bambini e concerti animeranno tre giornate dedicate al Natale, inteso come momento di comunità, tradizione e riscoperta dei territori. “Christmas Night è un ‘occasione per il nostro territorio. Un festival che spaziando dalle atmosfere classiche delle fiabe a quelle più sperimentali della compagnia delle Janare, vuole accogliere diverse generazioni di pubblico, creando un’alternativa artistica per il territorio. E’ per noi motivo di grande orgoglio aver organizzato tutto questo con giovani talenti locali, che riteniamo essere una grande risorsa”

IL PROGRAMMA

Venerdì 20 dicembre

Ore 18:00: laboratorio creativo per bambini e accensione dell’albero di Natale.

Ore 20:00: “Racconti di Natale”, reading con Giuliano Maschio e Irene, per un viaggio tra parole, memoria e suggestioni natalizie.

Sabato 21 dicembre

“Il Natale delle Sirene”: concerto per pianoforte e voci a cura de La Compagnia delle Sirene, che propone una rilettura intima e raffinata delle atmosfere natalizie.

Domenica 22 dicembre

“I canti di Natale”: concerto sperimentale a cura de La Compagnia delle Janare, con Ludovica Sergio, Ludovica Seta e Nara. Arrangiamenti Fabio Micera

“Christmas Night” si propone come un appuntamento culturale capace di unire arte, territorio e comunità, offrendo alla città di San Giorgio a Cremano un Natale all’insegna della musica e della partecipazione.

Ingresso Libero su Prenotazione

info 3791206672