La Fiamma Olimpica attraverserà l’antica città di Pompei

Appuntamenteo 22 dicembre 2025 dalle 13,00 alle 14,00. Lungo il percorso su via dell’abbondanza, si potranno ammirare gli ambienti e la facciata dell’Insula de Casti Amanti dopo i restauri

Domani 22 dicembre, dalle 13:00 alle 14:00 la Fiamma Olimpica farà tappa presso l’area archeologica di Pompei. Quattro tedofori – Maria Marinella Biacca, Immacolata Cerasuolo, Sandro Cuomo, Kujtim Gazide – partendo dall’arena dell’anfiteatro, attraverseranno la città antica percorrendo via dell’Abbondanza fino al Foro.

Lungo l’itinerario percorso dalla Fiamma, i visitatori potranno nuovamente ammirare l’intera facciata dell’insula dei Casti Amanti, finalmente liberata dai ponteggi e transenne dell’articolato intervento di scavo e restauro portato avanti da oltre due anni. Sul fronte si potranno rileggere in successione le famose scritte elettorali, anch’esse restaurate, le tracce dei secondi piani con i loro meniani (balconi superiori), le aperture degli ambienti ad uso commerciale che si affacciavano sulla più importante strada di Pompei. Inoltre, dal 22 sarà riaperto alla pubblica fruizione il grande panificio da cui si potranno scorgere gli ambienti della casa dei Casti Amanti dove è in corso di ultimazione il restauro degli affreschi.

La Fiamma concluderà il percorso della giornata alle ore 19,30 in Piazza Bartolo Longo con la Cerimonia di accensione del braciere.