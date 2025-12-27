Amalfi Canta il Natale, ritorna in Cattedrale la Rassegna di Cori Polifonici

Inserita nel fitto programmi di eventi del Comune di Amalfi, la tradizionale Rassegna Canora Natalizia in programma il 29 e 30 dicembre 2025 e il 2 gennaio 2026 da oltre trent’anni raccoglie i migliori cori italiani nel maestoso Duomo di Amalfi

Amalfi, 26 dicembre 2025 – Da oltre trent’anni raccoglie i migliori corali italiane nel maestoso Duomo di Amalfi. E’ la rassegna di cori polifonici “Amalfi Canta il Natale” in programma il 29 e 30 dicembre 2025 e il 2 gennaio 2026. Giunto alla XXXII edizione, l’evento, inserito nel fitto cartellone di appuntamenti natalizi promosso dall’Amministrazione Comunale di Amalfi guidata dal Sindaco Daniele Milano, ospiterà ben 13 cori provenienti dalla Campania che si esibiranno in tre date a partire da lunedì. “L’evento in programma nel maestoso Duomo di Amalfi è uno straordinario appuntamento natalizio che l’Amministrazione Comunale sostiene con convinzione ormai da anni – dice il Sindaco Daniele Milano – Perché oltre a caratterizzare le atmosfere natalizie attraverso le voci rappresenta un importante un momento di aggregazione e di confronto tra le più prestigiose realtà polifoniche”.

Nel corso della rassegna “Amalfi Canta il Natale” sarà anche conferito il Premio “Siate Costruttori di dialogo: Amalfi ed il suo Apostolo, ponte tra Oriente e Occidente”. La IX edizione del riconoscimento, prevista nel corso della seconda serata, andrà a Vincenzo Alfieri, attore e regista di origini amalfitane, capace come è stato di tradurre attraverso il linguaggio universale del cinema i valori della giustizia, della legalità e della responsabilità civile. Artista a tutto tondo, in quanto attore, regista, sceneggiatore e anche montatore, Vincenzo Alfieri, nonostante la giovane età (è nato il 6 febbraio 1986 a Salerno) ha all’attivo numerose produzioni. Riuscendo a far confluire nelle sue opere ognuna delle sue caratteristiche, l’artista di origini amalfitane e nipote del compianto Vincenzo Alfieri, sindaco di Amalfi negli anni ottanta, di cui porta il nome, è riuscito a imporsi sia sul grande che sul piccolo schermo, destreggiandosi tra lungometraggi e cortometraggi, ma anche serie tv, videoclip, spot e web series.

“Anche stavolta Amalfi tributa a un proprio figlio il prestigioso riconoscimento assegnato dalla commissione del Premio “Amalfi e il suo Apostolo” – dice Enza Cobalto, consigliera delegata agli eventi – Nonostante la sua giovane età Vincenzo Alfieri è noto al grande pubblico come regista per i suoi tre lungometraggi l’ultimo dei quali dal titolo “40 secondi”, in cui racconta la tragica vicenda di Willy Monteiro Duarte, e attualmente nelle maggiori sale d’Italia”.

Organizzata dall’Ufficio per la Pastorale del Turismo e Tempo Libero e sotto l’egida della Feniarco (Federazione Nazionale Italiana Associazione Regionali Cori) e dell’ARCC (Associazione Regionale Cori Campani) la rassegna vedrà la partecipazione, oltre ai cori cittadini “Cantate Domino – Aloysiana” diretto da Antonio Porpora e “Piccolo Coro del Duomo” diretto da Amalia Amendola, Maria Buonocore, Lella Avossa, di ben 11 formazioni provenienti da Monteforte Irpino, Piedimonte Matese, Baronissi, Afragola, Salerno, Eboli, Limatola, Somma Vesuviana, Pontecagnano e Vairano Patenora.

Si parte il prossimo 29 dicembre 2025 con la prima serata che sarà aperta dal coro “Cantate Domino – Aloysiana” di Amalfi e a seguire le esibizioni della corale “Monteforte” diretta da Anna Teresa Tamponi, dei “Voices Modern Choir” din Piedimonte Matese diretti da Maria Cristina Miselli e del coro “Ultrajoyed” di Baronissi diretto da Sergio Avallone. Nel corso della primo appuntamento è prevista la partecipazione dell’Associazione Kaleidos, del gruppo Attori per Caso di Amalfi e del gruppo “Aura Natalis” di Conca dei Marini

Giorno 30 dicembre 2025 la rassegna sarà aperta sempre alle ore 18 dal “Piccolo Coro del Duomo” di Amalfi e a seguire il coro giovanile “Teen Chorus” di Baronissi diretto da Biagio Capacchione, il coro “Gospel Voices” di Afragola diretto da Pasquale Castaldo, il coro “D’Altro Canto” di Salerno diretto da Patrizia Bruno. Chiuderà la serata il coro “Santi Medici Cosma e Damiano” di Eboli diretto da Paolo Di Benedetto. Nel corso del secondo appuntamento è prevista la partecipazione del Gruppo “PercussionAmo” di Salerno e dell’Associazione Culturale Teatrale Filodrammatica Amalfitana.

Il 2 gennaio 2026 con inizio alle ore 17.30 si esibiranno nell’ordine i cori “Le Tinte Unite” di Limatola (dirige Angela Musco), i “Piccoli Cantori” di Somma Vesuviana diretti da Claudio Boccia, “Sui Generis” di Pontecagnano diretti da Gennaro e Maria Rivetti e il coro “San Bartolomeo” di Vairano Patenora diretto da Anna Geremia. Nel corso dell’ultimo evento della rassegna è prevista la partecipazione di Pietro Russo all’organo.