Cercola, Christmas Wine Art Fest nel segno delle eccellenze enogastronomiche della Campania

Domani, ore 17.30, convegno, musica e degustazioni enogastronomiche

Domani, domenica 28 dicembre 2025, alle ore 17.30, nel Teatro Comunale di Cercola (in Viale dei Platani), si terrà il “Christmas Wine Art Fest”, un appuntamento organizzato da Comune di Cercola, Irvat e Mavv – Wine Art Museum con il contributo della Città metropolitana di Napoli, che unirà momenti di dibattito e di spettacolo nel segno delle eccellenze enogastronomiche della Campania. Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Cercola, Biagio Rossi, del presidente del Parco nazionale del Vesuvio, Raffaele De Luca, e del presidente dell’Irvat, Ciro Costagliola, si terrà il convegno “I Pat dell’area Vesuviana: valorizzazione, tutela e salute” al quale prederanno parte: Gianni Cicia (dipartimento di Agraria dell’Università Federico II), Annamaria Colao, (chairwoman della Cattedra Unesco Salute e Sviluppo sostenibile), Teresa Del Giudice (dipartimento di Agraria dell’Università Federico II), Christian Cutino ed Emilia Di Girolamo (EcoDigital Campania) e Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde. Interverranno, inoltre, Eugenio Gervasio (presidente Mavv), Dario Duro (Amira Campania), Toti Lange (Accademia partenopea del Baccalà), Oscar Leonessa (Gruppo Leonessa) e Giovanni Molinari (Founder di Campania da Vivere).

Al termine del dibattito, che sarà moderato dal giornalista Antonio Vastarelli, verranno consegnati i riconoscimenti premio Mavv “In Vino Veritas” a Biagio Rossi, Raffaele De Luca, Gianni Cicia, Teresa Del Giudice e Dario Duro, personalità che si sono distinte per la promozione e valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche. Seguirà un brindisi per i 50 anni dalla fondazione di Irvat (l’istituto per la valorizzazione dei prodotti regionali) con il presidente Ciro Costagliola e il vicepresidente Eugenio Gervasio. Alle ore 20, inoltre, andrà in scena lo spettacolo “VinCantium by Mavv” con il Mezzosoprano Alessandra Della Croce, il tenore Pop Sabba e il pianista Antonio Di Costanzo (direzione artistica a cura del Teatro Ricciardi). Al termine del concerto, che sarà presentato da Monica Russo, ci sarà un momento di convivialità con degustazione delle eccellenze del territorio.